Шамиль Агеев поздравил бизнесменов Татарстана с Днем предпринимателя

Председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев поздравил предпринимателей с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«Сейчас в сфере предпринимательства в целом в стране занято почти 39% трудоспособного населения. В Татарстане – примерно так же», – сообщил он в интервью в рамках проекта «12-й этаж».

Вместе с тем, хотели бы стать предпринимателями, согласно опросам, только 23% жителей России. «Многие не хотят, потому что предпринимательство – это ответственность, в том числе перед собой, семьей и обществом. Но те, кто занимается своим делом, особенно в производстве, чувствуют удовлетворение от того, что они делают», – отметил Шамиль Агеев.

По его словам, задача ТПП в том, чтобы у общества был интерес к предпринимательству. Он подчеркнул, что для развития малого и среднего бизнеса в республике много делается. И сегодня состоится встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с предпринимателями республики.

«Я надеюсь, что каждый предприниматель осознает свою ответственность перед собой и окружающими. Желаю здоровья, хорошего крепкого настроения. Оно должно быть не только хорошим, но и крепким, чтобы никто не мог сбить с истинного пути. Настроение – только вперед и на хороший результат!», – резюмировал он.