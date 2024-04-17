Шамиль Агеев: Мы оказались не готовы к санкциям, направленным на платежные системы

К тем санкциям, которые сейчас действуют против России, мы оказались совершенно не готовы, речь идет о платежных системах Китая и Турции. Об этом заявил на круглом столе «Мультимодальная логистика в системе бесперебойных поставок для промышленности Республики Татарстан. Вызовы. Решения» председатель торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев.

«Американские компании начали плотно работать с банками, которые осуществляют расчеты с Россией, и сейчас многие наши потребители попали в тяжелое положение. Нужны разные схемы, чтобы быть готовыми», – заявил Агеев.

Он также отметил, что многие производители пока еще даже не поняли всей сложности положения. Особенно это касается микроэлектроники.

В свою очередь, начальник управления транспорта Минтранса РТ Марат Хисамутдинов сказал, что в республике наблюдаются проблемы между грузоотправителями, грузополучателями и перевозчиками.

«Не секрет, что много вопросов возникает с деятельностью железной дороги. В 2023 году контейнерные перевозки этим видом транспорта выросли почти на 40%. Это показывает востребованность таких перевозок», – добавил он.

В целом, участники круглого стола обсудили решения для бизнеса по контейнерным перевозкам, трансграничным переводам, перспективы развития инфраструктуры логистики, а также факторы, влияющие на снижение издержек при выстраивании логистических цепочек и направленные на обеспечение бесперебойных поставок в Татарстане.