Самигуллин: В РТ зарегистрировано более 2 тыс. первичных отделений «Единой России»

«Единая Россия» на заседании Генсовета под председательством Дмитрия Медведева создала совет первичных отделений партии.

«Текущий год объявлен Годом первичных отделений партии. Секретари отделений партии, наши активисты, – это наша опора во всём. Люди, которые на земле занимаются решением важнейших партийных и государственных задач. Они лучше всего знают о проблемах, которые существуют в территориях», – подчеркнул Медведев, чьи слова приводит пресс-служба партии.

Он отметил, что совет первичек должен стать площадкой, на которой секретари будут обсуждать свои идеи и предлагать их руководству «Единой России».

«Нужно без бюрократических проволочек донести эти предложения до коллег на муниципальном, региональном и федеральном уровнях», – добавил политик.

Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил, что совет первичек будет проходить регулярную ротацию, чтобы к его работе можно было привлечь как можно больше людей.

«В первом составе совета - 54% мужчины, 46% женщины, 30% молодежь. Семь секретарей первичек – участники специальной военной операции», – рассказал он.

Сидякин также напомнил, что всего в «Единой России» - 86 тысяч первичных отделений.

«С конца 2022 года ведем системную перезагрузку первичного звена. Проведен кадровый аудит, внедрены новые форматы стратегических сессий, форумов секретарей первичных отделений, которые проводятся теперь на системной основе. Реализован кадровый конкурс секретарей первичных отделений, сформирована так называемая «скамейка запасных». Реализуется грантовая поддержка первичного звена. Запущены образовательные проекты для секретарей первичных отделений на базе нашей Высшей партийной школы», – рассказал он.

Первое заседание совета состоится 19 сентября.

В Татарстане сеть первичек «Единой России» объединяет более 126 тысяч партийцев и 19 тысяч сторонников. Об этом рассказал руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин.

«На сегодняшний день в республике зарегистрировано более двух тысяч первичных отделений «Единой России», и их роль в общественно-политической жизни только растет. Это самое близкое к людям звено, которое создается по месту их проживания. Таким образом, партия всегда рядом, и в любой момент готова подключиться к решению проблем каждого татарстанца. А помощь и поддержка семьям участников СВО – одно из главных направлений в работе первичек», – отметил он.

По словам руководителя регисполкома, в рамках объявленного в партии года первичных отделений, в Татарстане состоится форум первичек, а их секретари станут слушателями образовательной программы.

«О самых успешных мы расскажем в СМИ и соцсетях, лучшие секретари первичек встретятся с руководством отделений «Единой России» в своих районах. В республике объявлен конкурс «Лучшее первичное отделение», который проводится с 2014 года. В прошлом году в нем приняли участие 45 первичек. Кроме того, почти все секретари первичек прошли обучение на базе Высшей партийной школы», – сообщил Самигуллин.

Напомним, по предложению председателя партии Дмитрия Медведева в «Единой России» 2024 год объявлен Годом первичных отделений. Оно было озвучено на XXI Съезде партии в декабре 2023 года.

В течение года партия уделяет особое внимание обучению секретарей первичных отделений. Оно будет проходить на базе Высшей партийной школы. Будет внедрена обновленная система их мотивации и «кадрового роста».

Также ежегодно «Единая Россия» проводит конкурс общественно значимых проектов первичных отделений. Победители получают гранты на благоустройство общественных территорий, создание детских и спортплощадок, поддержку социально значимых проектов, творческих объединений и многое другое.