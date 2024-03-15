Самигуллин: Участие в голосовании на выборах показывает неравнодушие к судьбе России

Участие в голосовании на выборах Президента России в первую очередь показывает неравнодушие к судьбе своей страны, республики, города. Об этом заявил заместитель секретаря Татарстанского отделения «Единой России», руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин.

«Убежден, что голосовать на выборах, тем более такого высокого уровня, — это не просто право, а обязанность. Всё, что наша республика имеет, с неба не упало. За этим, конечно, стоит большой труд татарстанцев, но еще и поддержка федерального центра. В Татарстане реализуются не только республиканские, но и федеральные, национальные проекты. Если мы хотим, чтобы наше благополучие продолжалось, то надо сделать правильный выбор. За нас его никто не сделает», — сказал собеседник «Татар-информа».

Самигуллин отметил, что уже проголосовал на выборах Президента России и пользуется своим избирательным правом с 18 лет. «Ни одни выборы не пропустил. Так повелось. Мы всей семьей голосуем в обязательном порядке. В нашей семье это даже не обсуждается. Сыну исполнилось 18 лет, и он впервые будет голосовать», — подчеркнул спикер.

Он уточнил, что голосовал на избирательном участке, расположенном в школе №150 Приволжского района Казани. «Атмосфера, как всегда, праздничная. Очень приветливо встречают. Обстановка очень доброжелательная. Пообщался с членами участковой комиссии, они подтвердили, что народ с утра активно голосует, у всех хорошее настроение. Каких-то нарушений или провокаций не было», — поделился собеседник информагентства.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).