Самигуллин: Президент выступил с предметными инициативами по решению проблем семей

Россия — общий дом для разных народов, которые веками здесь живут и защищают ее границы, отметил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, комментируя послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

«В обращении Президента для себя отметил четыре принципиальных тезиса: про единство народов России, про евразийское партнерство и арабских друзей, про традиционные ценности и семью и про снижение потребления алкоголя. Я услышал из уст главы государства слова, которые должны поставить точку в неуместных обсуждениях на тему национальной и религиозной идентичности граждан России. Он сказал буквально, что «христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов <…> плечом к плечу сражаются за одну общую Родину», – прокомментировал муфтий.

Он также заметил, что Владимир Путин видит большие перспективы в сотрудничестве с мусульманскими странами, а это значит, что деятельность Татарстана и ДУМ РТ в этом направлении — «в тренде».

Камиль хазрат Самигуллин подчеркнул, что про сохранение института семьи и семейных ценностей, демографические проблемы в обществе говорят достаточно много, а Президент выступил с предметными инициативами по их решению. Поскольку среди мусульманских семей очень много многодетных, то их это порадует, уверен он.

«И, разумеется, Президент сегодня дал вторую жизнь известному лозунгу “Бросай пить – вставай на лыжи!” Уверен, что теперь его подхватят все россияне. Он сказал, что в России значительно снизили употребление алкоголя. Аллаһка шөкер! Теперь на государственном уровне есть понимание этой проблемы», – заключил собеседник «Татар-информа».