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Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравил татарстанцев с Международным днем родного языка. Текст поздравления опубликован на официальном сайте ДУМ РТ.

«Эта дата напоминает всем народам мира о проблемах сохранения своих языков и своего духовного наследия. Всевышний сотворил человечество разнообразным: у всех наций есть своя культура и язык. Каждому из нас Он предписал родиться продолжателем своего народа», – отметил муфтий.

Самигуллин также процитировал Коран (сура «ар-Рум», 22 аят), говоря о том, что разнообразие языков и народов – одно из знамений Всевышнего.

«Из этого аята следует, что в существовании множества языков есть Мудрость и Величие Аллаха, и наш священный долг — хранить родной язык как аманат Всевышнего. Свою национальную принадлежность человек должен воспринимать с благодарностью как волю Аллаха и вносить свой вклад в то, чтобы его нация устремлялась к своему Создателю», – заключил он.