Самигуллин: Огромная благодарность татарстанцам за поддержку новых регионов

Пять фур доставят около ста тонн помощи жителям нового региона. Погрузка прошла в районах и на едином партийном складе в Казани. Груз собирался по запросам граждан Лисичанска и Рубежного. Список ежемесячно партийцы получают от вице-премьера РТ, курирующего новые регионы Фаниля Аглиуллина, сообщает пресс-служба «Единой России».

«Это уже 27-ая колонна, которая формируется при активной поддержке членов «Единой России», актива партии под эгидой реготделения. Собирали помощь всем миром», - рассказал руководитель регионального исполнительного комитета партии Марат Самигуллин, поблагодарив жителей ряда районов республики.

«До сих пор востребована бутилированная питьевая вода. Только в этом году, в третий раз в новые регионы ее отправляет Сармановский район. Вода востребована как для жителей, так и для медицинских учреждений Лисичанска и Рубежного, и особенно ее с удовольствием принимают в госпиталях, в которых проходят оздоровление наши бойцы, - отметил руководитель регионального исполкома партии, - Продолжаются достаточно активные восстановительные работы на объектах инфраструктур, жилом фонде. Поэтому очень актуальны, конечно, строительные материалы, материалы для проведения ремонтных работ. И здесь в этот раз особенно активны были Черемшанский район, отправивший 20 тонн пиломатериалов, и это не первая отправка в этом году. Еще одну фуру со стройматериалами направил Тюлячинский район – кирпич, трубы и другое. Традиционно активны очень мамадышцы – они отправляют картошку, другие продукты питания и стройматериалы».

Еще один запрос от Лисичанска – это обувь, в ней остро нуждаются люди. 8 тысяч пар новой женской и детской обуви собрано силами руководителя ООО «АКУРАТ», члена партии «Единая Россия» Константина Гилева и школьной лиги всестилевого каратэ в лице Евгения Романова и Равиля Гатиятулина. Партию обуви между жителями Лисичанска и Рубежного распределит вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин.

«Обувь очень нужна – потому что, и это особенно приятно отметить, в города продолжают возвращаться люди, которые в период активных боев, потом в самый трудный период, когда не было совершенно ничего – ни тепла, ни газа, ни воды, покидали свой город, часто с одной сумкой, у многих имущество было потеряно», - рассказал Марат Самигуллин.

К формированию груза подключились Елабужский, Нижнекамский, Кайбицкий и Верхнеуслонский муниципальные районы. Кроме того, партию туалетной бумаги отправляет Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат.

Свой вклад в формирование и отправку груза также внесли руководитель фонда Ресоциализации РТ Данияр Максудов, который направляет оборудование для мойки городских автобусов Лисичанска, и глава Федерации карате «Шотокан» Казани Алексей Кокурин.

Данияр Максудов поблагодарил «Единую Россию» за возможность помогать новым регионам и рассказал о планах.

«Мы пытаемся организовать новые рабочие места, производство металлообработки, планируем передать тот опыт, который у нас уже наработан здесь в Татарстане. Так же в плане открытие нужных для новых регионов производств», – поделился спикер.

В Лисичанске и Рубежном при поддержке Госкомитета РТ по архивному делу в лице его председателя, регионального координатора партпроекта «Историческая память» Гульнары Габдрахмановой начинает работать городская архивная служба. Для этого татарстанские коллеги отправляют профессиональные стеллажи, компьютеры и другое необходимое оборудование.

Колонну в этой поездке сопровождает делегация из Татарстана: секретарь Тюлячинского местного отделения «Единой России», глава района Айрат Фатхуллин, руководитель регионального исполнительного комитета партии Марат Самигуллин, председатель Госкомитета РТ по архивному делу, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Гульнара Габдрахманова и управляющий делами реготделения партии Андрей Губанов.

Марат Самигуллин рассказал о работе по распределению доставленной помощи.

«Есть строго определённая категория нуждающихся, эти люди регулярно получают продукты и все необходимое для жизни. Каждый вновь вернувшийся в Лисичанск или Рубежное житель также получает первоначально необходимую помощь из того состава, что мы все вместе из республики туда привозим», – сказал он.

Изначально, вся помощь распределяется по гуманитарным центрам «Единой России», в Лисичанске их десять. По словам Марата Самигуллина, кроме поддержки населения, сотрудники центров активно взаимодействуют с нашими военными.

«Приезжают военные, что - то передают для жителей городов, а тут, что на складе имеется, передают нашим бойцам – в частности бутилированная вода очень востребована, медицинские товары, для госпиталей пеленки, памперсы – вот эти вещи они очень и очень востребованы», – продолжает спикер.

Руководитель регионального исполкома «Единой России поблагодарил татарстанцев за поддержку новых регионов.

«Поразительно! Когда мы начинали эту работу, думали, что две - три фуры наберем, но сейчас уже вышли на стабильную ежемесячную отправку таких колонн – примерно по 120 тонн, и люди продолжают активно помогать. Огромная благодарность татарстанцам за ваше неравнодушие, за то, что вы поддерживаете тех, кто в вашей помощи очень нуждается до сих пор. И эта помощь еще понадобится, конечно, достаточно длительное время. Города нужно восстанавливать, людям нужно помогать, поддерживать их», – отметил Самигуллин.

За все время СВО реготделение «Единой России» перевезло в новые регионы более 2,6 тысяч тонн помощи на сумму 231,9 млн рублей. Было отправлено 174 грузовые машины.

фото: пресс-служба «Единой России»