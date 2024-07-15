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Общество 15 июля 2024 11:19

Самигуллин обратился к мусульманам по случаю наступления Дня Ашура

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День Ашура является самым важным днем первого месяца лунного года Мубарак. Он наступит сегодня после захода солнца, напомнил председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин. Обращение к мусульманам республики опубликовано на сайте ДУМ РТ.

«Этот день известен важными событиями в истории создания нашего мира и в жизни пророков. В десятый день месяца Мубарак посланникам Аллаха даровалась победа и избавление. Ибрахим (отождествляется с библейским Авраамом) был избавлен от жертвенного огня, Юнус (Иона в Библии) – от чрева кита, Муса (Моисей в Библии) – от войск фараона, а Якуба (Иаков в Библии) – от слепоты», – рассказал Камиль хазрат.

В этот день принято держать пост, чтобы избавиться от грехов прошлого года. Пророк также призывал всех верующих держать пост один день до и после Дня Ашура.

Напомним, что 7 июля 2024 года по лунному календарю наступил первый день первого месяца 1446 года по Хиджре.

#праздник #ДУМ РТ #камиль хазрат самигуллин
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