Самигуллин обратился к мусульманам по случаю наступления Дня Ашура

День Ашура является самым важным днем первого месяца лунного года Мубарак. Он наступит сегодня после захода солнца, напомнил председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин. Обращение к мусульманам республики опубликовано на сайте ДУМ РТ.

«Этот день известен важными событиями в истории создания нашего мира и в жизни пророков. В десятый день месяца Мубарак посланникам Аллаха даровалась победа и избавление. Ибрахим (отождествляется с библейским Авраамом) был избавлен от жертвенного огня, Юнус (Иона в Библии) – от чрева кита, Муса (Моисей в Библии) – от войск фараона, а Якуба (Иаков в Библии) – от слепоты», – рассказал Камиль хазрат.

В этот день принято держать пост, чтобы избавиться от грехов прошлого года. Пророк также призывал всех верующих держать пост один день до и после Дня Ашура.

Напомним, что 7 июля 2024 года по лунному календарю наступил первый день первого месяца 1446 года по Хиджре.