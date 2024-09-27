Самигуллин о Послании Раиса РТ: Работа по усилению религиозных традиций продолжится

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Муфтий РТ Камиль Самигуллин поделился мнением после ежегодного Послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету РТ на 2025 год. Муфтий выразил уверенность, что в Татарстане будет продолжена работа по возрождению религиозных традиций народов.

«Для себя я выделил несколько моментов. Во-первых, он заявил, что бойцы, участвующие в специальной военной операции, должны быть спокойны за свои семьи, которые остаются в тылу. На мой взгляд, речь идет не только о материальной помощи, но и о защите свободы вероисповедания. Во-вторых, руководитель республики неоднократно заявлял о необходимости сохранения межрелигиозного и межнационального согласия. В-третьих, он вновь напомнил о решении построить в Казани Соборную мечеть. Также он подчеркнул актуальность исламских финансов», – поделился Камиль Самигуллин.

«Какие выводы можно сделать из этого? В республике будет продолжена работа по усилению религиозных традиций народов. То есть вера сохранится в нашей жизни. Это очень важно для нравственного воспитания людей», – отметил Камиль хазрат.

Зульфия Шавалиева