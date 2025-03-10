Самигуллин напомнил о трех видах поста на коллективном ифтаре в «Татмедиа»

Сегодня в Казани в медиа-центре «Татмедиа» состоялся коллективный ифтар от имени редакции журнала «Безнең мирас».

Среди гостей - известные писатели, медиа-менеджеры, журналисты, руководители агентства «Татмедиа, депутаты и представители ДУМ РТ.

Муфтий Камиль Самигуллин перед начало разговения напомнил о трех видах поста в месяц Рамазан.

«В это время (месяц Рамадан – прим. Т-и) мы учимся и понимаем, что можем вставать вовремя. Имам Газали выделил три вида поста. Первый пост – это пост простых людей, который заключается в воздержании от еды, питья и половой близости. Второй пост – это богобоязненных людей, которые воздерживаются от еды, питья и половой близости, а также от запретного (харам). Третий вид поста – это пост святых (аулия), которые воздерживаются от еды, питья, половой близости и запретного (харам), а также от масивы. То есть всего, что отвлекает от поминания Всевышнего», - рассказал Самигуллин.

Также во время ифтара выступали многие аксакалы татарской литературы. Они прочитали стихи Габдуллы Тукая о Шихаб хазрате Марджани, исполнили религиозные песни о Пророке Мухаммаде.

В завершении все участники прочитали молитву за души, вернувшихся к Аллаху, писателей и журналистов.