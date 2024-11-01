Самигуллин: «Единая Россия» контролирует ход работ на объектах благоустройства

Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» в Татарстане выполнена на 98.6%. Об этом со ссылкой на данные Минстроя РТ рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин. По его словам, актив партии принимает непосредственное участие в реализации этой программы, а также республиканской программы «Наш двор».

«Весь год партийный десант «Единой России» в рамках народной программы посещает объекты благоустройства в Татарстане. Депутаты всех уровней от «Единой России», секретари местных отделений партии и партийный актив контролируют качество и сроки работ в парках, скверах, придомовых территориях и других объектах благоустройства в районах республики», - рассказал Самигуллин, чьи слова приводит пресс-служба партии.

Руководитель регионального исполкома партии напомнил, что за 7 лет реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Татарстане обновили 225 общественных пространств, а по итогам этого года благоустроят 833 придомовых территории в рамках программы «Наш двор».

«Это и создание или ремонт проездов и тротуаров, парковок. Новые детские площадки, скамейки и урны. «Единая Россия» планирует и дальше следить за ходом работ на объектах благоустройства, народный контроль в лице партийного актива будет продолжен», – уточнил спикер.

Ранее врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что при поддержке «Единой России» в бюджете заложено 180 миллиардов рублей на развитие комфортной горсреды.

По народной программе партии и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» по всей стране обновлены 79 тысяч дворов и 37 тысяч общественных пространств.

Реализация программы продолжится – при поддержке «Единой России» финансирование на неё предусмотрено в бюджете на предстоящую трёхлетку, отметил врио секретаря Генсовета.

«180 миллиардов заложено на развитие комфортной городской среды в стране. «Единая Россия» настаивала на том, что, несмотря на все сложности, на этот проект мы должны найти деньги. Он даёт мощный социальный эффект. Это - программа для людей, она меняет облик наших городов, сёл», – сказал Якушев в ходе осмотра объектов благоустройства этого года в Тамбове.

Врио секретаря Генсовета напомнил, что с 2016 года «Единая Россия» реализует проект по благоустройству общественных пространств. Он был переформатирован в федеральную программу.

«Десятки миллионов жителей приняли участие в голосовании, когда определяли, какую территорию в конкретном населённом пункте необходимо благоустроить. Это очень важно, потому что, когда решения принимают чиновники, затем что-то строят, что в итоге не нравится людям, получается не тот эффект. А когда граждане сами выбирают и место, и принимают участие в разработке проекта, мы получаем хорошие проектные решения и реализуем их в жизни», – отметил Якушев.

Говоря об итогах программы на брифинге в «Московском комсомольце», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что с 2021 года количество жителей, принимающих участие в голосовании по отбору объектов благоустройства, выросло в два раза. В 2021 году свой выбор сделали более 9 миллионов человек, в 2024 году – уже свыше 17 миллионов.

«Вместе с Минстроем РТ мы задействуем в голосовании десятки тысяч волонтёров. Ежегодно обновляется порядка 9 тысяч объектов. При проведении работ на них обеспечиваем партийный контроль. За каждым объектом закреплён муниципальный депутат от «Единой России». Он проверяет, вовремя ли вышел на стройплощадку подрядчик, учитывается ли мнение жителей и дизайн, который они предлагают. И следит, насколько качественно выполнены работы. Примерно в 20% случаев мы находим недостатки, которые подрядчики устраняют», - отметил Сидякин.

В свою очередь, замминистра ЖКХ Алексей Ересько отметил – контроль «Единой России» за ходом работ на объектах улучшил их качество.

«Старт программы, который был дан по инициативе «Единой России» и по поручению Президента России Владимира Путина, позволил масштабно проводить благоустройство разных общественных пространств. Сейчас в программе появляются, например, памятники, в том числе посвящённые Победе в Великой Отечественной войне. Это говорит о том, что не только растёт активность людей, но меняется их запрос», - отметил он.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется Правительством с 2017 года. В её основе – партийный проект «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учётом инициатив жителей. С 2017 года по программе Минстроя РТ и «Единой России» благоустроено уже более 79 тысяч дворовых территорий и свыше 37 тысяч общественных пространств.