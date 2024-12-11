Самигуллин: ДУМ РТ разработало 17 уникальных исламских финансовых продуктов

Татарстан – крупнейший центр развития исламских финансов в России. Об этом заявил председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин на заседании ГСВ «Россия ­– Исламский мир», которое проходит в Малайзии.

«На сегодняшний день ДУМ РТ разработало 17 уникальных исламских продуктов. Это – ипотека, экварийнг, кешбэк, пенсионные накопления, расчетные счета, лизинг, факторинг, поручительство и др», – приводит его слова пресс-служба татарстанского муфтията.

Самигуллин добавил, что под контролем ДУМ РТ функционируют 14 финансовых организаций, в которых не только идет разработка продуктов, но и осуществляется внешний шариатский аудит их продаж.