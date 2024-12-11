Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Самигуллин: ДУМ РТ разработало 17 уникальных исламских финансовых продуктов
Татарстан – крупнейший центр развития исламских финансов в России. Об этом заявил председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин на заседании ГСВ «Россия – Исламский мир», которое проходит в Малайзии.
«На сегодняшний день ДУМ РТ разработало 17 уникальных исламских продуктов. Это – ипотека, экварийнг, кешбэк, пенсионные накопления, расчетные счета, лизинг, факторинг, поручительство и др», – приводит его слова пресс-служба татарстанского муфтията.
Самигуллин добавил, что под контролем ДУМ РТ функционируют 14 финансовых организаций, в которых не только идет разработка продуктов, но и осуществляется внешний шариатский аудит их продаж.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»