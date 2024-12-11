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Самигуллин: Четверть всех мечетей РФ расположены в Татарстане
Четверть всех мечетей России находятся на территории Татарстана. Об этом сообщил председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин на заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которое проходит в Малайзии.
«Республика Татарстан – это не только один из самых экономически успешных регионов России, но и исламский центр нашей страны. Здесь сосредоточена четверть всех мечетей России, работают 8 медресе, 2 исламских вуза и Болгарская исламская академия, поступательно развиваются мусульманская инфраструктура, халяль-индустрия, исламские финансы, богословские науки», – приводит его слова пресс-служба муфтията.
Самигуллин пригласил участников заседания к сотрудничеству с Татарстаном в целом и ДУМ РТ в частности в области развития ислама. Муфтий добавил, что республика готова предложить множество интересных проектов во благо укрепления религии.
Также он подробно остановился на проектах, связанных с коранопечатанием и изучением Корана. Камиль хазрат отметил, что муфтият Татарстана в настоящее время продолжает традиции коранопечатания и готовит мусхафы под названием «Казан басмасы».
«О высоком уровне развития коранопечатания в Татарстане свидетельствуют запросы зарубежных стран на переиздание мусхафов, подготовленных в ДУМ РТ. Так, в разные годы современный казанский Куръан был переиздан в Турции, Узбекистане, Беларуси», – подчеркнул Самигуллин.
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