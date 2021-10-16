«Сами поднимают волну»: в Татарстане увеличили поставки овощей на ярмарки из-за ажиотажа

Традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки проводятся в Татарстане с 11 сентября. На них горожане могут приобрести фермерскую продукцию по доступным ценам. Необходимый объем продукции для удовлетворения потребностей населения будет поставляться на ярмарочные площадки вплоть до Нового года.

D зависимости от калибровки и фасовки в настоящее время на ярмарках можно приобрести картофель от 23 рублей за килограмм

Фото © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Продукция на ярмарки поставляется в зависимости от спроса населения»

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов во время посещения ярмарочной площадки в Авиастроительном районе рассказал, что в Татарстане имеется необходимый объем картофеля и овощей для удовлетворения потребностей населения.

«До Нового года будут проходить традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки, а для их организации ресурсы картофеля есть. У нас также будут забронированы объемы продукции для весенних ярмарок, которые откроются для населения по льготным ценам в марте – апреле. В республике производится достаточное количество необходимых продуктов питания», – заявил он.

По словам Габдрахманова, на ярмарочные площадки завозятся большие объемы фермерской продукции, «но население создает ажиотажный спрос».

«Люди сами поднимают волну – все сразу и много закупают “на всякий случай”. Думаю, буквально через пару недель этот ажиотаж спадет. И народ будет приобретать продукцию по необходимости для удовлетворения своих потребностей», – заметил он.

Ильдус Габдрахманов: «Люди сами поднимают волну – все сразу и много закупают “на всякий случай”. Думаю, буквально через пару недель этот ажиотаж спадет» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия заверил, что на ярмарочные площадки Казани и других крупных городов республики и дальше будут поставляться необходимые объемы картофеля и овощей.

«Ресурсы в республике есть. Этот год серьезно отличается от такого же засушливого 2010-го, который был очень проблемным. После этого все площади в сельхозформированиях перевели на искусственный полив, поэтому урожай получаем стабильно. И сегодня в зависимости от спроса продукция поставляется на рынки. Учитывая ажиотажный спрос, в целом на все рынки увеличили поставку картофеля и овощей», – подчеркнул он.

При этом Габдрахманов констатировал, что в последние годы потребность в картофеле у населения падает. Поэтому, если еще пять лет назад под картофель выделяли 100 тыс. гектаров, то в этом году всего 59 тыс. гектаров, в том числе около 4 тыс. гектаров приходится на сельхозформирования и фермерские хозяйства. «Все эти площади на орошении, поэтому урожай гарантирован. Мы ожидаем, что получим свыше 70 тыс. тонн картофеля», – добавил он.

«Многое зависит от качества и калибровки картофеля, поэтому цены отличаются»

Ильдус Габдрахманов рассказал, что в первые дни работы сельхозярмарок возникали проблемы с перекупщиками, которые скупали у фермеров картофель, а затем продавали его по более дорогой цене.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то картофеля продается почти в два раза больше Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Да, перекупщики были. Закупая продукцию по льготным ценам, отъезжали на какое-то расстояние и реализовывали по высоким ценам. А население об этом не знало, появлялись необоснованные претензии в адрес сельхозтоваропроизводителей. Такая проблема была, но мы держим ситуацию под контролем. Сейчас на каждой площадке дежурят ответственные работники, которые регулируют эти вопросы», – пояснил он.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков добавил, что в зависимости от калибровки и фасовки в настоящее время на ярмарках можно приобрести картофель от 23 рублей за килограмм.

«Закупочная оптовая цена на картофель начинается с 32 – 35 рублей за килограмм. В магазинах тоже цены разные. Многое зависит от качества и калибровки картофеля, поэтому цены отличаются. Посчитав себестоимость произведенной продукции, на октябрь утвердили такую цену. В сентябре рекомендовали реализовывать по 18 рублей, потому что весь картофель поступал с поля. Сейчас сельчане картофель практически собрали, убрали на хранение. Конечно, все это ведет к определенным затратам», – уточнил он.

Залаков сообщил, что если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то картофеля продается почти в два раза больше. «Например, на ярмарочную площадку по улице Ленинградская регулярно завозили около 30 тонн картофеля, сейчас привезли уже 60 тонн. Две недели назад, когда был ажиотаж, мы завозили почти 100 тонн. Сейчас ситуация стабилизируется», – констатировал он.

Наиль Залаков: «На ярмарочную площадку по улице Ленинградская регулярно завозили около 30 тонн картофеля, сейчас привезли уже 60 тонн» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Представитель Минсельхозпрода также подчеркнул, что из-за жары и засухи в этом году производство сахарной свеклы снизилось по сравнению с предыдущими годами. «Но в целом потребность республики мы полностью покрываем», – сказал он.

«Удалось сохранить объем сельхозпродукции на ярмарках к прошлому году»

В пресс-службе Минсельхозпрода Татарстана отметили, что изначально ведомство прогнозировало высокий спрос на овощи, что связано с резким ростом цен в летний период. «Даже с учетом более поздней копки удалось обеспечить сохранение объема сельскохозяйственной продукции на ярмарках к прошлому году», – отметили в министерстве.

Так, в первый ярмарочный день на ярмарки завезли 140 тонн картофеля. После повышенного спроса объем завозимой продукции увеличили – во второй ярмарочный день, 18 сентября, по овощной группе товаров рост был в два раза до 412,5 тонн, в том числе картофеля реализовали 270 тонн.

По итогам пяти ярмарочных дней на торговые площадки Казани было завезено сельскохозяйственной продукции на общую сумму 292 млн рублей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Увеличение представленного объема позволило почти на всех площадках удовлетворить в полной мере спрос со стороны населения», – заверили в пресс-службе.

По итогам пяти ярмарочных дней на торговые площадки Казани было завезено сельскохозяйственной продукции на общую сумму 292 млн рублей.

По доступным ценам на ярмарках можно приобрести не только овощи, но и мясо, колбасы, разливное молоко, сыры, масло, яйца, мед, сахар, муку, крупы и другую фермерскую продукцию, привезенную из районов Татарстана. Для транспортировки сельхозпродукции из муниципалитетов до ярмарочных площадок еженедельно задействуется около 600 машин и 1,5 тыс. работников.