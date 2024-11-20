«САМи»: ОМК создала Сообщество активной молодежи

В Объединенной металлургической компании сформировали обновленный координационно-совещательный орган — Сообщество активной молодежи. Участники выбрали ему короткое название — «САМи».

Сообщество объединяет молодых металлургов. Его актив насчитывает свыше 300 специалистов из пяти городов: Выксы, Чусового, Белгорода, Челябинска и Альметьевска.

Советы молодых металлургов заводов Объединенной металлургической компании существенно расширили спектр проектов. Теперь молодые работники, помимо профессионального роста, смогут развиваться и в социальной сфере. К примеру, они будут знакомить школьников и студентов с профессиями, помогать новым сотрудникам цехов быстрее влиться в трудовые коллективы, выступать амбассадорами ОМК, воплощать волонтерские проекты, продвигать спорт и здоровый образ жизни.

Для активистов эта работа не в новинку — они уже представляли компанию на форумах различных уровней, включая Молодежный день на ПМЭФ, Всемирный молодежный фестиваль в Сочи и Молодежный форум ОМК.

Оставаться частью «САМи» специалисты смогут и после 35 лет. Приятным бонусом для участников являются баллы, которые предоставляют в рамках корпоративной программы «Звездная команда ОМК». В дальнейшем их можно обменять на полезные вещи или сертификаты.

По словам директора по персоналу ОМК Натальи Ямщиковой, сейчас на предприятии трудятся более 10 тысяч сотрудников в возрасте до 35 лет. При этом треть из них получает повышение в течение года после трудоустройства.

«Помимо карьерных возможностей в ОМК мы создаем активную молодежную среду, в которой можно реализовать свой потенциал, участвовать в решении реальных бизнес-задач компании. Советам молодых металлургов стало тесно в прежних рамках, и теперь — это сообщество активных лидеров с более широкими задачами и амбициозными целями. Уверены, что проекты Сообщества активной молодежи помогут расти и нашим коллегам, и нашей компании», — объяснила представитель компании.

ОМК предлагает направления работы исходя из уровня образования и специальности. При готовности развивать свою карьеру в ОМК существуют разные карьерные маршруты: экспертная карьера, горизонтальная, управленческая. С 2024 года компания проводит корпоративный форум молодых специалистов «Поколение». Активные творческие молодые специалисты могут попробовать себя в роли амбассадоров — представлять бренд ОМК в учебных заведениях и социальных сетях.