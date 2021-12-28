Самец гориллы из Австрии по имени Мавинго появился в казанском зоопарке «Река Замбези»

Новый житель приехал сегодня в казанский зоопарк «Река Замбези» — гориллу Мавинго привезли из австрийского зоопарка, сообщают на сайте мэрии города.

Из Австрии Мавинго сначала привезли в Германию на автотранспорте, а затем он отправился на самолете до Москвы. До Казани примата перевезли в автобусе с кузовом, где сохраняли температуру воздуха +21 градус. Это оптимальная температура воздуха для приматов, пояснили сотрудники зоопарка.

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«Мавинго весит 200 кг, его рост составляет 180 см. Горилла любит музыку, особенно из фильма „Король Лев“, питается картофелем и творогом», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Мавинго проходит 30-дневный карантин и пока его с другими самцами — Квабена и Нгуву —разделяет шибер. По словам работников зоопарка, Мавинго — крупный самец с лидерскими качествами. «Молодым самцам нужно привыкнуть к его запаху, присутствию, и когда это произойдет, шибер откроют», — добавили они.

Новый питомец зоопарка родился 6 апреля 2001 года от доминантной самки. Он перенял материнские черты — чувствует свое лидерство, но ведет себя спокойно.