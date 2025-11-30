Самая яркая комета ХХ века вернется к Земле только через 2365 лет

Фото: usno.navy.mil/pao/HBPIX.html

Комета Хейла-Боппа, ставшая самой яркой в XX веке и самой наблюдаемой в истории человечества, не сможет покинуть Солнечную систему и снова сблизится с Землей в 4390 году, через 2365 лет после 2025 года. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления РУДН Натан Эйсмонт, передает ТАСС.

«Сейчас комета находится достаточно далеко – между Плутоном и Седной (Седна – вероятная карликовая планета, один из транснептуновых объектов – прим. Т-и), но покинуть Солнечную систему она не сможет, поэтому вновь вернется к Земле в 4390 году», – заметил исследователь.

Собеседник агентства уточнил, что только после возвращения кометы станет понятно, способна ли она в будущем вылететь за пределы Солнечной системы. Ее судьба зависит от Юпитера: своей гравитацией он может как выбросить комету за пределы системы, так и отправить к Солнцу, где она сгорит.

Комета Хейла-Боппа (C/1995 O1) была открыта 23 июля 1995 года американскими астрономами Аланом Хейлом и Томасом Боппом (независимо друг от друга). Перигей (ближайшую к Земле точку своей орбиты) она прошла 4 апреля 1997 года. Ее яркость достигала минус 0,7 звездной величины, а два ее хвоста простирались на небе на 20 градусов. Комета была видна с Земли невооруженным глазом на протяжении 18 месяцев – вдвое дольше, чем предыдущего рекордсмена по этому показателю, Большую планету 1811 года.