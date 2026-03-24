Самая высокая зарплата для иностранцев в России составляет 380 тыс. рублей

Самую высокую зарплату для трудовых мигрантов в 2026 году предлагают в Москве – до 380 тыс. рублей в месяц на должности председателя правления. Такие данные приводит Минтруд РФ, их изучил ТАСС.

Речь идет о рабочих местах, на которые планируется привлекать иностранных работников в Москве. Для позиции председателя правления указан уровень оплаты в 380 001 рубль в месяц.

В Удмуртии иностранным специалистам предлагают до 302 тыс. рублей в месяц на должности менеджера по образовательной деятельности.

В Амурской области директору по производству готовы платить 255 тыс. рублей. В Москве зарплата на уровне 250 тыс. рублей предусмотрена для директора центра, а в Красноярском крае такую же сумму предлагают начальникам участка.

В Ямало-Ненецком автономном округе токари могут рассчитывать на зарплату до 230 тыс. рублей. Аналогичный уровень дохода предлагают начальникам склада в Красноярском крае и директору департамента в Москве.