Самая «Прекрасная няня» страны: ушла из жизни актриса Анастасия Заворотнюк

Фото: соцсети Анастасии Заворотнюк

Четыре года борьбы

Известная телезвезда, исполнительница главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк ушла из жизни накануне ночью после продолжительной болезни. Сперва об этом сообщили в официальных соцсетях артистки, а затем информацию подтвердила ее дочь Анна.

«Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь», – написала девушка на своем аккаунте в сети.

Заворотнюк старшая с 2019 года каждый день боролась за свою жизнь. Именно тогда ей поставили страшный диагноз – глиобластома (рак мозга). В сентябре того же года она попала в реанимацию с отеком мозга и раком последней стадии. Сообщалось, что актриса не может самостоятельно дышать.

В октябре информацию о болезни подтвердили ее родственники. Состояние стабилизировали, но Анастасия больше не появлялась на публике, не участвовала в постановках и уже нигде не снималась. О ее здоровье в соцсетях и интервью рассказывала ее дочь Анна.

Фанаты без перерывов следили за тем, как протекает лечение артистки, в ее поддержку организовывались большие сборы. Например, большой вклад в помощь внесла супруга пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова – фигуристка Татьяна Навка. Все сборы с одного показа ледового шоу с участием мужа Заворотнюк – фигуриста Петра Чернышенко направлялись на лечение артистки, а сам он за одно выступление получал около 300 тыс. рублей.

В 2019 году Заворотнюк диагностировали рак мозга Стоп-кадр видео программы НТВ

От Виктории Прутковской до телеведущей

Конечно, больше всего российскому зрителю Анастасия запомнилась в роли неунывающей няни Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня», который транслировался на СТС много лет. Жизнерадостная и всегда улыбчивая, она покорила сердца многих поклонников самых разных возрастов. На эту роль претендовали Наталья Королева, Жанна Фриске, Нонна Гришаева и другие известные актрисы, но партнер по кадру и исполнитель второй главной роли продюсера Максима Шаталина – актер Сергей Жигунов настоял, что сыграть должна именно Заворотнюк.

Но свою карьеру она начала еще в 1990-е. Заворотнюк дебютировала в 1991 году в картине «Машенька» Тамары Павлюченко, а уже позже снялась в боевике «Код Апокалипсиса», мелодраме «Мамы», новой экранизации «Служебного романа» и военной драме «Охота на гауляйтера». В 2006 году получила звание заслуженной артистки РФ.

У актрисы было три брака. Первый с немецким бизнесменом Олафом Шварцкопфом продлился всего год. От второго мужа — бизнесмена Дмитрия Стрюкова — она родила двоих детей: дочь Анну и сына Майкла. А в 2008 году Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышова с которым познакомилась на съемках программы «Танцы на льду», где была ведущей.

Заворотнюк обошла многих известных актрис РФ на кастинге на роль «Прекрасной няни» Стоп-кадр видео сериала

Казанцы запомнили Заворотнюк на красной ковровой дорожке

Жителям Татарстана, к слову, Заворотнюк запомнилась не только своими яркими ролями. В 2008 году жители Казани смогли лично увидеть актрису на церемонии IV Международного фестиваля мусульманского кино «Золотой минбар».

Она прошлась по красной ковровой дорожке вместе с гостями из Франции Изабель Аджани и Жоэлем Шапроном, а также другими российскими звездами Андреем Соколовым, Ириной Мирошниченко, Жанной Эппле, Александром Миттой и Владимиром Хотиненко.

Специально для Заворотнюк организаторы мероприятия устроили обзорную экскурсию по Казани.

Актер Андрей Соколов, который тогда был завидным холостяком, даже шутливо позвал артистку замуж во время церемонии в столице Татарстана. В тот момент она уже находилась в своем третьем и последнем браке – с фигуристом Петром Чернышевым.

- Ну, если соберетесь еще раз... То дайте знать, - сказал ей Соколов и поцеловал в щеку.