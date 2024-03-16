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Самая пожилая жительница Мензелинского района проголосовала на выборах Президента России
Самая пожилая жительница Мензелинского района республики – 103-летняя Мачтура Усманова проголосовала на выборах Президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.
Также свой гражданский долг исполнили ветеран Великой Отечественной войны из Тукаевского района Махмутзян Сабиров, молодожены из Камско-Устьинского района Николай и Анастасия Орловские, которые прямо в день бракосочетания пришли на избирательный участок.
«Голосование проходит в штатном режиме. Избирательные участки сегодня открыты до 8 часов вечера», – отмечается в телеграм-канале ЦИК.
Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
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