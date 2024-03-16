Самая пожилая жительница Альметьевска проголосовала за Президента РФ на дому

Самая пожилая жительница Альметьевска, ветеран Великой Отечественной войны — Людмила Березова приняла участие в выборах Президента России.

Людмила Березова — пример настоящего патриота и человека с огромным сердцем. Ее жизненный путь полон подвигов и достижений. Даже в свои почтенные года она не теряет интереса к текущим событиям и активно участвует в жизни страны, выборах Президента РФ.

7 марта Людмиле Даниловне исполнилось 103 года. Она начала свой путь после окончания школы, работая в геолого-разведочном управлении. Но ее настоящее испытание началось 22 августа 1941 года, когда она была мобилизована на Дальневосточную границу, чтобы защищать ее от нашествий со стороны Японии. Вместе со своими сверстниками Людмила провела 4 года, 2 месяца и 17 дней на передовой.

За свою отвагу и преданность Людмила Даниловна удостоена высоких наград, среди которых Орден Отечественной войны 2 степени, медаль «За Победу над Японией», медаль Жукова и юбилейные медали. После возвращения с войны она продолжила работать в геолого-разведочном управлении и в 1958 году переехала с мужем в наш город.

Сегодня Людмила Даниловна окружена заботой и любовью своей большой семьи — у нее двое детей, трое внуков, четверо правнуков и один праправнук.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).