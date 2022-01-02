Самая пожилая женщина в мире отметила 119-летие

Канэ Танака из Японии, которая в Книге рекордов Гиннесса признана самой пожилой женщиной в мире, исполнилось 119 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Жительница Японии родилась 2 января 1903 года. Муж и старший сын погибли во время Второй мировой войны. Всю жизнь Танака работала в магазине по продаже рисовых лепешек. В 70-х годах прошлого века женщина вышла на пенсию, несколько раз ездила в США.

С 2005 года японка живет в доме престарелых в Фукуоке. Когда ей было 103 года, женщине удалили раковую опухоль, больше серьезные недуги ее не беспокоили.

Согласно данным Книги рекордов Гиннеса, сверхдолгожительницей является француженка Жанна Кальман, которой на момент смерти (август 1997-го) было 122 года.