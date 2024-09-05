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Самая музыкальная семья России станет гостем телемарафона «Всей семьей на выборы!»
Среди участников телемарафона «Всей семьей на выборы!» окажется самая музыкальная семья России – многодетная семья Поповых из Зеленодольска. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале ТНВ 8 сентября с 07:00 до 20:30.
Антон и Кристина Поповы связали с «нотами и аккордами» всю жизнь. Супруг – руководитель музыкальной школы, а его жена преподает вокал. Оба имеют звания заслуженных работников культуры.
В семье у них четверо детей. Старший учится в Московском институте культуры, играет на саксофоне, дочь — на фортепиано. Младшие дети танцуют.
Также участниками прямого эфира станут звезды и другие семьи. Они расскажут о разных традициях народов республики.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.
Ранее сообщалось, что в день выборов в Казани организуют гонки на робошарах и сборку гигантского конструктора.
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