Самая музыкальная семья России станет гостем телемарафона «Всей семьей на выборы!»

Среди участников телемарафона «Всей семьей на выборы!» окажется самая музыкальная семья России – многодетная семья Поповых из Зеленодольска. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале ТНВ 8 сентября с 07:00 до 20:30.

Антон и Кристина Поповы связали с «нотами и аккордами» всю жизнь. Супруг – руководитель музыкальной школы, а его жена преподает вокал. Оба имеют звания заслуженных работников культуры.

В семье у них четверо детей. Старший учится в Московском институте культуры, играет на саксофоне, дочь — на фортепиано. Младшие дети танцуют.

Также участниками прямого эфира станут звезды и другие семьи. Они расскажут о разных традициях народов республики.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.

Ранее сообщалось, что в день выборов в Казани организуют гонки на робошарах и сборку гигантского конструктора.