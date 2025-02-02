В Казани отметили годовщину победы в Сталинградской битве

Сегодня в казанском парке Победы возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память советских солдат, павших в Сталинградской битве. Организаторами акции выступили татарстанское реготделение «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке реготделения партии «Единая Россия» и комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани.

2 февраля 1943 года были разгромлены немецко-фашистские войска, которые 200 дней пытались взять Сталинград. Ежегодно в этот день в России отмечается День воинской славы.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Почтить память Героев Отечества в парк Победы сегодня пришли члены татарстанского реготделения «Молодой гвардии Единой России», студенты и активисты общественных организаций, а также неравнодушные жители города.

Началось мероприятие с минуты молчания. Больше ста человек преклонили головы, чтобы отдать дань памяти погибшим воинам. В руках у всех были красные гвоздики. Один из присутствующих мужчин принес плакат, который напоминал о том, что в этой битве наши солдаты противостояли значительной части европейских стран.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«2 февраля – это памятная дата, день победы в Сталинградской битве. Сталинградская битва стала не просто одной из самых кровопролитных битв Второй мировой войны, это самая кровопролитная битва XX века. Ценой невероятных потерь советские солдаты смогли одолеть немецких захватчиков», – выступил перед собравшимися депутат Госсовета РТ, руководитель регионального штаба «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

За 28 дней во Второй мировой войне пала Польша, за это же время в Сталинграде немцы смогли захватить всего лишь несколько домов. За 38 дней пала Франция – в Сталинграде то же количество дней потребовалось немцам, чтобы перейти с одной улицы на другую, напомнил Шигабуддинов.

«Победа в этой битве привела к тому, что произошел полный перелом в Великой Отечественной войне. И перелом прежде всего не на фронте, а в сознании наших людей. Появилась надежда и вера, наши солдаты воспрянули духом и появилась уверенность в том, что немцев наши солдаты будут гнать и дальше», – подчеркнул Руслан Шигабуддинов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Директор республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» Дмитрий Литвинов отметил, что легендарная битва обернулась потерей одного миллиона 200 тысяч человек.

«Это практически все население Казани. Наши бойцы показывали чудеса мужества и героизма. 58 дней продержался дом Павлова, и это несмотря на то, что в самые тяжелые и кровопролитные минуты продолжительность жизни бойца длилась всего 15 минут. Столько же минут нам с вами нужно, чтобы дойти до улицы Чуйкова. Иван Васильевич Чуйков был легендарным полководцем, гением, который во многом предопределил нашу победу под Сталинградом», – рассказал он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Дмитрий Литвинов напомнил, что в этот день, 2 февраля, замкнулось кольцо окружения и в нем оказались более 300 тысяч фашистских войск. Вместе с ними в кольце оказались французские, итальянские, румынские, польские войска - представители практически всех стран Европы, которые воевали с Советским Союзом.

«С представителями этих стран мы продолжаем воевать и до сих пор на территории сопредельного государства. Представителями тех стран Европы, под руководством которых вчера фашисты в очередной раз нанесли удар по интернату в городе Суджи. По предварительным данным, под завалами сейчас находится порядка ста человек», – заявил директор «Патриота».

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что каждый из нас обязан бережно хранить память о тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу и независимость, а также активно поддерживать тех, кто сегодня стоит на страже наших интересов, уничтожая остатки фашизма в зоне боевых действий.

Мероприятие завершилось торжественной церемонией возложения цветов к мемориалу.