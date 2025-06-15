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Общество 15 июня 2025 10:17

Самая короткая в этом году рабочая неделя будет у татарстанцев в ноябре

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Самая короткая в этом году рабочая неделя будет у татарстанцев в ноябре
Фото: © «Татар-информ»

У жителей Татарстана в ноябре будет самая короткая в этом году рабочая неделя. Татарстанцы будут работать всего два дня, причем один из них будет сокращенным.

На первую рабочую неделю ноября придутся сразу два праздника: День народного единства (4 ноября) и День Конституции РТ (6 ноября). Соответственно, эти дни будут праздничными нерабочими. Кроме того, жители республики будут отдыхать 3 ноября (понедельник), это связано с переносом выходного с субботы (1 ноября), которая будет рабочей.

Соответственно, рабочими на этой неделе станут 5 и 7 ноября. Но в связи с тем, что рабочий день 5 ноября предшествует праздничному, продолжительность рабочего дня будет сокращена на 1 час.

Всего же в ноябре у татарстанцев будет 18 рабочих и 12 выходных дней.

#выходные и праздничные дни #праздники #выходной день #выходные дни #длинные выходные #Татарстан #полезная информация
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