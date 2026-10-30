Самая короткая рабочая неделя будет у татарстанцев в начале ноября

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ноябре жителей Татарстана ожидает самая короткая рабочая неделя за весь год. Она будет состоять всего из трех рабочих дней, причем два из них окажутся сокращенными. О том, как распределятся рабочие и выходные дни в начале ноября – в материале «Татар-информа».

Для сотрудников, работающих по пятидневному графику, период с 2 по 8 ноября станет особенно коротким. Выходить на работу предстоит 2, 3 и 5 ноября. При этом во вторник, 3 ноября, продолжительность рабочего дня уменьшится на один час. Это связано с тем, что следующий день, 4 ноября, является праздничным — в России отмечают День народного единства.

Еще один укороченный рабочий день ожидает татарстанцев 5 ноября. Он предшествует региональному празднику — Дню Конституции Республики Татарстан, который ежегодно отмечается 6 ноября. После этого жители республики смогут отдохнуть еще два дня подряд: 7 и 8 ноября, в субботу и воскресенье.

Таким образом, в начале ноября татарстанцам предстоит работать только три дня вместо привычных пяти. Эта неделя станет самой короткой по продолжительности рабочего времени в 2026 году.

Согласно производственному календарю, при стандартной пятидневной рабочей неделе в Татарстане в 2026 году предусмотрено 244 рабочих дня. Количество выходных и праздничных дней составит 121.