Самая дорогая квартира в России стоит почти 4 млрд рублей

Самая дорогая квартира в России продается в Москве. Речь идет о 7-комнатке площадью 430 кв. м, расположенной по адресу Бутиковский пер., 3. За такой пентхаус просят 3,9 млрд рублей, следует из опубликованного объявления.

Согласно описанию, объект выполнен с дизайнерской отделкой, где использованы исключительно натуральный камень и ценные породы дерева. На первом уровне – большая гостиная с камином и вторым светом, три мастер-спальни, постирочная комната, а на втором – библиотека, кухня-столовая с печью, спортивный зал и кабинет.

Высота потолков в той квартире – 7 м, а из панорамных окон виден центр Москвы, включая памятник Петру I, реку и Храм Христа Спасителя.

По словам продавца, дом рассчитан всего на 20 квартир.