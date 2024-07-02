Самая дорогая квартира в новостройке в Казани стоит 60,5 млн рублей

Казань попала в топ городов с самыми дорогими в России квартирами в новостройках. Ее стоимость – 60,5 млн рублей, следует из данных Restate.

За такие деньги потенциальный покупатель может получить четырехкомнатную квартиру площадью в 183 «квадрата». Причем всего в данном доме будет 13 квартир.

Также в данный рейтинг попала новостройка в Нижнем Новгороде. За те же 60 млн рублей людям предлагают квартиру с 5 комнатами и площадью 241 квадратный метр.

Самую дорогую квартиру нашли в Москве. Она стоит 2,5 млрд рублей. Это стоимость 5-комнатного пентхауса площадью 433 кв. м. Дом, где находятся такие «хоромы», расположен недалеко от храма Христа Спасителя.

Далее по списку - Санкт-Петербург. Там нашли саму дорогую студию – за 777 млн рублей. Причем ее площадь составляет 463 кв. м.

Отметим, что, по данным Restate, сейчас в России продаются около 20 квартир, которые стоят больше 1 млрд рублей.