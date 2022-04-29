Самая дорогая двухкомнатная квартира в Челнах продается более чем за 16 млн рублей

В Набережных Челнах выставлена на продажу двухкомнатная квартира за 16,3 млн рублей. Стоимость за квадратный метр составляет 144,4 тыс. рублей. Информация о продаже появилась на сайте бесплатных объявлений.

Это одно из самых дорогих предложений в городе, так как средняя цена за вторичные «двушки» составляет от 4 до 6 млн рублей.

По словам продавца, стоимость жилплощади оправдана, так как это квартира с дизайнерским ремонтом, а из ее окон открываются красивый вид.

Фото: скриншот с сайта бесплатных объявлений

Квартира расположена на 23-м этаже 25-этажного дома, расположенного на проспекте Мира. Площадь помещения составляет 113 кв. метров, кухни — 40 кв. метров, высота потолков — три метра. Многоэтажка оборудована подземной и открытой парковками. Также в доме работает консьерж, а во дворе дома имеются спортивная и детская площадки.