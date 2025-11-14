«Самая большая награда – это моя жена»: ветеран СВО о том, что помогло ему выстоять

Фото предоставлено Еленой Бауэр

За год службы в зоне боевых действий Айдар Сайфутдинов из Альметьевска вырос до командира отделения. Брал на себя самые ответственные решения, рисковал, шел туда, где сложнее всего. Ночной обход постов лишил его обеих ног. Товарищи вытащили его из-под обстрела, но мужчина впал в кому. Он рассказал о себе, как выжил и какую награду считает главной.

«Сначала нам казалось: как можно спать в блиндаже, как принимать душ раз в 2-3 недели?» – Айдар Сайфутдинов вспоминает, как учился жить «за ленточкой». Твердый характер и многолетний спорт закалили его еще в детстве. Благодаря хорошей физической форме и срочной службе в армии он быстро адаптировался и к фронтовым условиям.

«Над тобой всегда нависает более опасная угроза, поэтому быстро привыкаешь. Свыкаешься, что теперь живешь так», – говорит он.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Год он провел на берегу Днепра. Туда Айдар попал после мобилизации. Получив повестку, он не сомневался: пойдет защищать родину.

«Когда мы одержим победу – а мы одержим победу, – когда мы будем праздновать день победы в СВО, у нас уже появятся дети, как они будут гордиться. Отец – это первая любовь для дочери и первый герой для сына».

Мечты о семье помогали выживать – и в боях, и после ранения. Это случилось июньской ночью. В 22:00 Айдар Сайфутдинов, уже офицер и командир отделения, вышел на обход постов. Услышал жужжание – над ним кружил беспилотник.

«А звук все приближался. Сгруппировался, думал, что сейчас скинет боеприпас. Потом слышу: звук пропадает, уходит куда-то. И тут понимаю, что нужно быстрее бежать».

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Но оператор дрона просчитал его траекторию. Противопехотная мина рванула прямо под ним. От шока боли он сначала не почувствовал.

«Я схватился за правую ногу, чувствую, льет кровь. Достал жгут, хотел рану перетянуть, а он проскальзывает. Я собрался и начал кричать», – вспоминает он.

Товарищи услышали. Потом – эвакуация, госпиталь, кома, тяжелая реабилитация. Взрыв лишил Айдара обеих ног. Жить заново он учился с помощью социальных координаторов – ветеран находится на сопровождении татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества». Когда, казалось, самое страшное осталось позади, на протезах его накрыло отчаяние.

«Первое, о чем я подумал: невозможно научиться ходить. Я не верил, что смогу ходить. Все, Айдар, хватит быть сильным, нужно сдаться. Все», – говорил он сам себе.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Вытащила из этого состояния жена. Она была рядом с первых дней – поддерживала перед сбором в зону СВО, ждала, когда он был на передовой, нашла его в госпитале, когда связь пропала.

Сейчас грудь Айдара украшают награды: орден «За заслуги перед Республикой Татарстан», медаль «Участник боевых действий», орден Мужества. Но он особенно бережет другую награду.

«Моя самая главная награда – это то, что я завоевал сердце такой девушки. Это моя самая большая награда, моя жена – это душа моя».

Сегодня Айдар и его супруга строят планы. Мечтают о детях – о тех, для кого отец станет примером стойкости, доблести и настоящей любви к жизни.

Фото предоставлено Еленой Бауэр