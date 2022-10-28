Самая богатая страна в Европе: Моравецкий раскритиковал ФРГ за недостаточную помощь Киеву

Ряд лидеров стран Евросоюза допускают, что конфликт на Украине завершится поражением Киева. Об этом Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал в беседе с изданием Rzeczpospolita.

«Германия, как самая богатая страна в Европе и один из крупнейших экспортеров оружия в мире, могла бы сделать гораздо больше для защиты европейских ценностей», – заявил польский политик.

По его словам, у него сложилось, что некоторые лидеры стран Евросоюза предпочли бы, чтобы все было по-старому.

« В соответствии с идеей, что войну можно закончить и поражением Украины», – пояснил Моравецкий.

При это он не стал называть имена глав государств, которые придерживаются такого мнения, но резюмировал, что «тенденция заметна».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.