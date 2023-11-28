Самарский предприниматель Фахрутдин Канюкаев: Оказываем военным всестороннюю помощь

Предприниматель, Президент Самарской региональной творческой общественной организации «Дуслык» Фахрутдин Канюкаев рассказал о помощи, оказываемой землякам в зоне СВО. Он выступил на пленарном заседании форума «Деловые партнеры Татарстана».

«Общественная организация "Дуслык" не только проводит мероприятия по развитию и сохранению татарского языка и культуры, но и оказывает помощь нашим землякам, участвующим в специальной военной операции. На традиционном самарском Сабантуе организовали площадку поддержки участников СВО. Желающие написали письма военнослужащим, дети рисовали рисунки. Все это мы отправили бойцам. В сборе помощи участникам СВО с большим желанием участвовали и народ, и руководители, и представители бизнеса», — рассказал Фахрутдин Канюкаев.

По словам самарского предпринимателя, была создана инициативная группа сельских предпринимателей по оказанию помощи военным. Они организовали сбор и отправку теплой одежды, мотоциклов, автомобилей, медицинских изделий в зону СВО.

«Бойцы специальной операции ощущают поддержку и заботу народа, и выражают благодарность. Мы оказываем военным всестороннюю помощь», — отметил Канюкаев.

Он также рассказал о деятельности национальной направленности. В частности, предприниматели Самары построили дом в пострадавшем от пожара селе Юлдуз (Ичкен).

Автор: Гулюза Ибрагимова