Самарский балласт: «Акрон» вытесняет «Крылья Советов» на обочину планов Федорищева

Дерби Самарской области лишь набирает свои обороты, но вокруг противостояния «Крыльев» и «Акрона» уже накалились страсти «подковерного» характера. Новое руководство региона, пришедшее с политикой реструктуризации финансов, принялось сбавлять нагрузку на спортивный блок, так частный «Акрон» в регионе выходит на первый план. «ТИ-Спорт» разбирается.





Фото: fcakron.ru

Федорищев сразу принялся разгребать «скелеты в шкафу» у «Крылышек»

Если в типичном территориальном дерби антагонизм набирается за счет спортивной составляющей и искусственно разогнанной вражды между фанатами двух команд, то между «Акроном» и «Крыльями» накопились несколько другие вопросы.



Вчерашняя победа тольяттинцев над «Крылышками» (2:0) – лишь часть большого противостояния, которое завязалось между двумя футбольными командами Самарской области. В классике это называется борьбой за место под солнцем. А именно – за право оставаться главной командой региона.

Не секрет, что с приходом нового руководства Самарской области в регионе запустились серьезные перестроечные процессы.

Перед самым Новым годом градус особенно накалился. После своего погружения в дела главного футбольного клуба региона новый губернатор области Вячеслав Федорищев объявил, что у «Крыльев Советов» долг достиг миллиарда рублей. Федорищев заявил, что это связано с партнерством с «Ростехом», о котором было объявлено 10 лет назад.

«Наверняка там была финансовая помощь, но это не было спонсорством, потому что у клуба теперь перед компанией «Ростех Капитал» есть заем в 1 миллиард рублей, который пролонгируется по годам и не выплачивается. Правительство выделяет 2 миллиарда рублей в год, а клуб этот долг не гасит», - сказал Федорищев «Матч ТВ».

Выступая на «подпевке» у главного человека региона депутат Самарской губернской думы Александр Милеев остался недоволен уровнем зарплаты наставника команды Игоря Осинькина, которая была назначена бывшим губернатором региона Дмитрием Азаровым.

«Я очень уважаю Осинькина. Как к тренеру у меня к нему нет вопросов. Но раньше если он получал определённую зарплату, а потом Азаров решил платить ему 10 миллионов. Я спросил: «Дмитрий Игоревич, а у вас всё в порядке? Или у нас так много денег?» Он ответил, что это его решение», — передает слова Милеева «Матч ТВ».

Фото: t.me/Fedorischev63

Кажется, что эти два заявления мало связаны друг с другом. Но учитывая их хронологический порядок и общий посыл становится очевидно, что это планомерная работа властей Самарской области, которые готовят почву, как минимум, для сокращения финансирования «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» пойдут по стопам хоккейной «Лады»?

Оглядываясь на события, которые уже коснулись другую главную команду региона – хоккейную «Ладу», есть все основания полагать, что схема, примеренная в Тольятти, будет применена и по отношению к главному футбольному клубу области.

В «Ладе», напомним, Федорищев быстро «навел порядок», после чего из команды сначала уехал «по собственному желанию» кудесник последних побед Олег Браташ. После чего оттуда стали разъезжаться и ведущие хоккеисты. Владислав Подъяпольский отправился в московское «Динамо». Остап Сафин уехал покорять Челябинск. Так команда потихоньку и поникла, а на днях потеряла все, даже теоретические шансы, побороться за плей-офф.

Сегодня на просторах хоккейного интернета уже ходят активные слухи, что в будущем сезоне «Лады» как самобытного клуба в КХЛ может уже не быть. Вместо нее в Континентальную лигу должна зайти команда под руководством тульских бизнесменов и под брендом ХК АКМ. Некий гибрид под условным названием «Лада-АКМ», базирующийся в Тольятти до тех пор, пока в Туле не достроят свой стадион, соответствующий требованиям лиги.

В «Крыльях Советов» уже были запущены похожие процессы. Так, сначала в отставку был отправлен бывший «рубиновец» и конечно же знаковый бывший футболист «Крыльев» Сергей Корниленко. Федорищев объяснял это пересмотром финансовых вопросов. А в феврале команду покинул генеральный директор Вадим Андреев, который занимал свой пост с 2021-го года. На его место пришел Роберт Тер-Абрамян, ранее занимавший должность коммерческого директора ФНЛ. Вместе с тем губернатор Самарской области заявил, что бюджетная поддержка команды сменится на спонсорскую.

Ко всему прочему, не перестают утихать разговоры и о том, что по окончании сезона в отставку будет отправлен наставник команды Игорь Осинькин. Вероятно, будущее специалиста будет зависеть от его сговорчивости по финансовым вопросам. Совершенно очевидно, что с нынешней зарплатой, предложенной бывшим руководством региона, мириться не станут. «Подвинется» ли Осинькин после своего довольно удачного опыта в «Крыльях Советов»? Есть большие вопросы. Все-таки, он уже показал себя как специалист, способный ставить приятный глазу атакующий футбол даже с исполнителями весьма среднего (и ниже) уровня. Желающие пригласить Игоря Витальевича поработать точно найдутся.

А вот что касается вопроса по реструктуризации финансирования «Крылышек» - здесь все куда сложнее. Если смотреть на ситуацию со здоровым реализмом, то становится очевидным – ни одна компания в Самарской области не готова вкладывать тех средств, которые вкладывал в футбольный клуб областной бюджет. Если бы в Самаре имелись предприятия необходимого масштаба, способные тянуть клуб на уровне РПЛ, то вряд ли пришлось бы в свое время обращаться к компании федерального масштаба «Ростеху». А там уже переключились на калининградскую «Балтику».

Фото: пресс-служба ФК «Крылья Советов»

Пока что у «Крылышек» просматривается весьма смутное будущее, в котором о былых успехах, как то – бронза 2004 года или потенциальное участие в еврокубках можно будет забыть.

«Крылышки» становятся чемоданом без ручки, «Акрон» выгоднее для Самарской области

Очевидно, что весьма выгодно на фоне убыточных и проблемных «Крыльев Советов», для которых еще предстоит найти частного спонсора, выглядит «Акрон». Этот клуб уже является частным – финансирование на него выделяет один из крупнейших промышленно-металлургических холдингов России AKRON HOLDING Вячеслава Кантора. В 2022 году ФК «Акрон» вошёл в структуру управления «Академии Коноплева» в качестве учредителя.

«Акрон» идет в нынешнем сезоне на комфортном девятом месте, так что о вылете можно не беспокоиться. Ко всему прочему, маркетинговая служба «Акрона» уже принялась активно (и что самое главное – грамотно), вытеснять «Крылья» с самарской медийной повестки. В Самаре уже повсюду видна реклама матчей «Акрона». А из того же громкого объявления о подписания Артема Дзюбы там устроили целый квест, сначала запустив ролики на медиаэкранах с намеком. А уже через несколько дней на тех же экранах появилась фигура российского таранного форварда.

Фото: fcakron.ru

Очевидно, что частное управление клубом предполагает более креативный и мобильный подход в продвижении продукта. Яркий пример мы увидели в Краснодаре, где местная «Кубань» была выдавлено из футбольного пространства города новым футбольным клубом «Краснодар». Там тоже все начиналось с агрессивной маркетинговой полевой работой в городе. В итоге – «Кубань» прозябает в Первой лиге с 800 зрителями на стареньком стадионе, а «Краснодар» гремит на всю Россию со своей шикарной арене при полных трибунах.

Есть подозрения, что и в Самарской области мы можем увидеть повторение этой истории.

Фото на анонсе материала: fcakron.ru