Самарская татарская газета объявила краудфандинг, чтобы дожить до конца года

Старейшая национальная газета Самарской области «Бердэмлек» объявила сбор средств, чтобы обеспечить выход новых номеров до конца этого года. Издание существует с начала девяностых годов XX века, но теперь рискует прекратить свое существование.

«К сожалению, редакция нашей газеты, являющаяся некоммерческой организацией, в последние годы переживает не самые лучшие времена. <…> Господдержка, выделяемая Правительством Самарской области, также слишком мала для полноценной работы коллектива. В последнее время газета выживала только за счет спонсорской поддержки и пожертвований неравнодушных читателей», — рассказал главный редактор газеты Данияр Сайфиев.

Для бесперебойного издания газеты в течение года требуется примерно 3 млн рублей (при оплате сотрудникам редакции зарплаты в размере МРОТ). Подписка, субсидии, размещение незначительного количества рекламы и поздравлений позволяют покрывать большую часть годовых расходов. Тем не менее в этом году дефицит редакционного бюджета составит около 500 тыс. рублей. Эта сумма необходима, чтобы обеспечить бесперебойный выход газеты до конца 2023 года.

В связи с этим редакция начала сбор средств на российской краудфандинговой платформе Planeta.ru. Благодаря неравнодушным людям, радеющим за сохранение в Самарской области татарской газеты, организаторам пока удалось собрать почти 59 тыс. рублей из необходимых 500 тыс.