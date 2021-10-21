Самарская область стала победителем Фестиваля уличного искусства ПФО «ФормART»

Стали известны имена победителей Фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормART».

Победителем фестиваля стал проект «Будущее» Дмитрия Горшкова (Самарская область).

Второе место разделили проекты «На качелях» Ильи Белова (Республика Мэрий Эл) и «Лицо времени» Владимира Куца (Саратовская область).

Бронзу завоевал проект «Будущее – в сердце» Ляйсан Билаловой.

Проект из Татарстана – «Сон» Ляйсан Аюповой занял десятую строчку народного голосования.

Подведение итогов прошло в ходе онлайн-трансляции на платформе Zoom c поочередным подключением представителей всех регионов Приволжского федерального округа.

Победители и призеры фестиваля были определены по итогам сложения результатов народного голосования и голосов экспертов.

Проект уличного искусства «ФормАRТ» реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Фестиваль направлен на поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа с помощью искусства граффити.

Победители получили от 100 до 200 тысяч рублей на развитие своего творчества.