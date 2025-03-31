«Самара» откажется от легионеров и будет играть только воспитанниками

Фото: bcsamara.com

Мужская и женская баскетбольные команды «Самара» откажутся от легионеров и будут выступать с составом из своих воспитанников. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник.

После окончания сезона защитник команды Михаил Кулагин с большой долей вероятности покинет клуб, сообщает источник.

Напомним, в январе этого года «Самара» обратилась с заявлением о банкротстве.

В данный момент «Самара» идет на предпоследнем, 11-м месте в таблице Единой лиги ВТБ. В прошлом матче команда уступила «Парме» с разгромным счетом 69:105. В следующей игре клуб встретится с ЦСКА в Москве. Матч состоится 2 апреля в 19:30 по мск.