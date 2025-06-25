Саманов: Татарстан является одним из ведущих партнеров Киргизии

Под руководством заместителя министра промышленности и торговли Татарстана Германа Лернера состоялась онлайн-встреча с Торговым представителем Российской Федерации в Кыргызской Республике Айнуром Самановым. Мероприятие прошло в формате «Час с торгпредом» и собрало более 40 экспортно ориентированных компаний Татарстана. Об этом сообщает Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан.

Айнур Саманов отметил, что Россия входит в тройку крупнейших внешнеэкономических партнеров Кыргызстана, а Татарстан — один из ведущих регионов-партнёров.

Среди ключевых преимуществ сотрудничества — отсутствие таможенных пошлин, низкие цены на энергоресурсы, гармонизированное законодательство в торговой сфере и привлекательная налоговая среда.

В числе перспективных направлений взаимодействия названы:

— горнорудная промышленность (в том числе золотодобыча),

— медицинская и энергетическая отрасли,

— агропромышленный комплекс,

— сфера информационных технологий.

Особое внимание было уделено развитию электронных торговых площадок, а также вопросам логистики. По словам Саманова, несмотря на существующие сложности при выходе на рынок Кыргызстана, прорабатывается альтернативный маршрут — Южный коридор (Киргизия – Узбекистан – Туркменистан – Россия).

«Час с торгпредом» – одно из мероприятий, которое способствует достижению целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».