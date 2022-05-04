Шамаили, праздники и фитбол: на чем строят бизнес самозанятые Татарстана

С начала 2022 года Правительство РТ вдвое увеличило размер выплат на открытие собственного дела в рамках социального контракта - с 75 тыс. до 150 тыс. рублей. Изменение повлекло растущий интерес татарстанцев, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, к данному виду господдержки.

Ольга Панюкова после заключения соцконтракта получила 75 тыс. рублей и закупила инвентарь для фитнес-студии Фото: из личного архива

Жительница Чистополя проводит детские фитнес-тренировки

Чем занимаются самозанятые Татарстана, заключившие социальные контракты? Оказывается, они активно осваивают сферу услуг. Предприимчивые люди пекут торты, занимаются аэродизайном, оформлением и проведением праздников, косметическими процедурами, изготавливают необычные изделия для интерьера. Так, жительница Чистополя Ольга Панюкова воспитывает сына Мирона. С отцом мальчика она в разводе. Мужчина регулярно выплачивает алименты, но этих средств на все нужды не хватает. Кроме того, Ольга Сергеевна, имеющая диплом тренера-преподавателя физкультуры, некоторое время испытывала трудности при поиске работы.

«В Чистополе трудно найти работу. Но со временем я ее нашла, меня позвали в студию вести детский фитнес. Студия не была оборудована для занятий с детьми, там не было инвентаря, даже мячей и ковриков. Нужно было как-то выходить из положения. Я решила оформить соцконтракт, стать самозанятой. Получив деньги, закупила необходимый инвентарь. Тренировки стали проходить гораздо эффективнее и веселее», - рассказала Ольга Панюкова.

В отдел соцзащиты женщина обратилась в ноябре 2021 года. После заключения соцконтракта получила 75 тыс. рублей. На эти средства купила спортивные валики для спины, балансировочные подушки, полусферы для массажа ступней, ортопедический коврик, гимнастические палки и другой инвентарь.

Ольга проводит индивидуальные и групповые занятия для детей, имеющих проблемы со здоровьем - сколиоз, заболевания опорно-двигательного аппарата. В результате женщина смогла существенно повысить свой доход.

Ольга проводит индивидуальные и групповые занятия для детей, имеющих проблемы со здоровьем - сколиоз, заболевания опорно-двигательного аппарата Фото: из личного архива

«Ольга Панюкова не могла найти работу в течение года. На момент обращения среднедушевой доход семьи составлял 8100 руб. На сегодняшний день семья имеет доход от самозанятости от 13 до 16 тыс. рублей в месяц и еще получает алименты», - сообщили в районном отделе соцзащиты.

Ольга очень рада, ведь теперь у нее есть любимая работа и стабильный доход. Больше ей не приходится жить вместе с сыном на социальные выплаты. В ее дальнейших планах расширение сферы деятельности. Женщина планирует проводить фитнес-уроки для беременных женщин.

Семейная пара из Уруссу организует Никахи и Сабантуи со светомузыкой

Диляра Исламова из поселка Уруссу Ютазинского района вместе с супругом Русланом несколько лет в свободное время работают организаторами-ведущими, проводят свадьбы, юбилеи, Дни рождения, Сабантуи и другие мероприятия. В период неофициальных подработок пара столкнулась с определенными сложностями. Организации, приглашающие их на работу, требовали официальные счета для перевода оплаты.

«Мы решили стать самозанятыми, чтобы иметь законный доход и платить с него налоги. Кроме того, мы имели минимальный комплект музыкального и светового оборудования для работы. Оно не подходило для проведения крупных мероприятий», - отметила Диляра.

Диляра Исламова из поселка Уруссу Ютазинского района вместе с супругом Русланом несколько лет в свободное время работают организаторами-ведущими Фото: из личного архива

Она и ее супруг имеют постоянную работу. Руслан трудится в бюджетной сфере, а Диляра - в сфере страхования. Молодые люди воспитывают трех детей. Их совокупный доход небольшой, что позволило женщине стать участницей программы. На развитие дела она получила 150 тыс. рублей и закупила комплект оборудования для проведения крупных мероприятий.

«Любое дело требует вложений. Социальный контракт дал нам такую возможность. Рекомендую его заключать тем, кто имеет небольшие доходы и хочет развиваться», - посоветовала Диляра.

Ведущие имеют от двух до шести заказов в месяц. Эти средства – отличное подспорье для воспитания детей, считает молодая мама.

Мама двойняшек мастерит из эпоксидной смолы шамаили

Другая жительница Уруссу – Альбина Сабитова в одиночку воспитывает двух детей-двойняшек, которые ходят в детский сад. С недавних пор женщина увлекается изготовлением изделий из эпоксидной смолы. А все началось с того, что ее родственница получила в подарок сертификат на посещение мастер-класса, на котором смастерила изящную вазу для фруктов. Изделие настолько понравилось Альбине, что она стала изучать информацию в интернете, чтобы изготовить красивую вещицу самой. Женщина настолько увлеклась этим занятием, что решила оформиться в качестве самозанятой.

Альбина Сабитова: «Сначала изучала информацию самостоятельно, потом поехала на обучение в Казань. Изготавливаю настенные часы, картины и посуду, особым спросом пользуются шамаили» Фото: из личного архива

«Сначала изучала информацию самостоятельно, потом поехала на обучение в Казань. Изготавливаю настенные часы, картины и посуду, особым спросом пользуются шамаили (настенные панно в мусульманской культуре – примеч. «ТИ»). Смолу заказываю в интернете, заливаю ее в специальные основы. Изделия пользуются большим спросом в интернете», - рассказала Альбина.

На средства в размере 75 тыс. рублей, полученные по программе соцподдержки, она закупила эпоксидную смолу, красители и артборды. Все необходимое оборудование для работы женщина приобрела на собственные средства еще раньше.

Молодая мама работает продавцом с магазине бытовой химии и косметики, а в свободное время занимается творчеством. Благодаря своему хобби Альбина имеет стабильный дополнительный заработок в размере от 15-20 тыс. рублей в месяц. Сейчас она вместе с братом начала заниматься изготовлением журнальных столиков из дерева и эпоксидной смолы.

Сейчас Альбина вместе с братом начала заниматься изготовлением журнальных столиков из дерева и эпоксидной смолы Фото: из личного архива

«В прошлом месяце мы продали журнальный столик за 30 тыс. рублей. Большие столы стоят дороже. Думаю, что доходы повысятся», - отметила спикер.

В дальнейшем жительница Уруссу хочет арендовать отдельное помещение для проведения собственных мастер-классов. Она уверена, что желающих будет много.

Многодетная семья благодаря соцконтракту рассчиталась с долгами за коммуналку

Благодаря социальному контракту татарстанцы не только открывают собственное дело, но и решают бытовые вопросы. Так, Евгения Богаткина из Чистополя вместе с супругом Алексеем воспитывает пятерых детей. В последние годы семья испытывала финансовые затруднения и задолжала за ЖКУ около 270 тыс. рублей. Евгения обратилась за помощью в отдел соцзащиты, и заключала социальные контракты несколько раз в 2020-2021 годах.

Евгения Богаткина: «У нас были большие долги за коммуналку, и я пошла в соцзащиту. Контакт заключала три раза, пока старшей дочери не исполнилось 18 лет» Фото: из личного архива

«У нас были большие долги за коммуналку, и я пошла в соцзащиту. Контакт заключала три раза, пока старшей дочери не исполнилось 18 лет», - сообщила Евгения Николаевна.

Кроме того, на полученные средства семья сделала ремонт в квартире, поменяла старую электропроводку. Дети смогли отдохнуть в оздоровительных лагерях, а одна из старших дочерей Ксения была трудоустроена на лето. Многодетная мама встала на учет в центр занятости и прошла обучение на портного. Сейчас она занимается пошивом одежды. Недавно женщина узнала о том, что с этого года при оформлении соцконтракта увеличены выплаты на открытие собственного дела и теперь задумывается о такой возможности.

«В республике каждый второй соцконтракт был заключен с целью трудоустройства»

Татарстан входит в тройку регионов России с достаточно низким уровнем бедности. Тем не менее, 254 тыс. жителей сегодня находятся за чертой бедности. Минтруд РТ к 2030 году планирует существенно снизить этот показатель.

«Если в 2020 году мы вывели из бедности порядка 11 тыс. человек, то в 2021 году — порядка 28 тыс. человек. Это в основном многодетные и малообеспеченные семьи. Основным инструментом для нас послужил социальный контракт. Отрадно, что в республике каждый второй соцконтракт был заключен с целью трудоустройства, а это значит, что семья не просто вышла из бедности на данный момент, а на долгосрочную перспективу. Кто-то переобучился, обрел новую профессию, трудоустроился и получает стабильный заработок», — сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Эльмира Зарипова: «Если в 2020 году мы вывели из бедности порядка 11 тыс. человек, то в 2021 году — порядка 28 тыс. человек» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Субсидии из федерального бюджета на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта Татарстану предоставляются с 2020 года. Благодаря господдержке татарстанцы находят работу, открывают свое дело, развивают личное подсобное хозяйство, преодолевают сложные жизненные ситуации.

«В 2020 году в республике на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и самозанятости заключено 174 контракта, в 2021 году - 2017 контрактов. Изменение размера выплаты в 2022 году в два раза повысило интерес граждан к этому виду поддержки. За первый квартал этого года заключено 709 контрактов», - отметили в пресс-службе Минтруда РТ.

В 2022 году на соцподдержку татарстанцев направят 639 млн рублей

Что такое социальный контракт? Это особый вид поддержки малообеспеченных граждан – контракт между государством и гражданином. Государство предоставляет гражданину денежные выплаты и социальные услуги. Взамен гражданин обязан реализовать мероприятия программы социальной адаптации, для того чтобы выйти из кризисной ситуации и поднять уровень своего дохода и дохода своей семьи, поясняет Минтруд России.

В 2022 году на оказание государственной социальной помощи татарстанцам предусмотрено 639 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета составляют 383 млн рублей, а средства республиканского бюджета – 255 млн рублей. Правительство РФ поддержало граждан, потерявших работу, расширив возможности для заключения социального контракта. На помощь могут рассчитывать семьи и одинокие люди, если их среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Соцконтракт в Татарстане оказывается при соблюдении нескольких условий.

Участник программы обязан заниматься предпринимательской деятельностью или платить налоги на профессиональный доход в период действия контракта Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, где указываются намечаемые мероприятия и сроки их выполнения. Гражданин обязан встать на учет в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, ежемесячно представлять документы, подтверждающие выполнение мероприятий программы, а также подтверждающие приобретение в период действия контракта основных средств для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности», - отметили в пресс-службе Минтруда РТ.

В свою очередь участник программы обязан заниматься предпринимательской деятельностью или платить налоги на профессиональный доход в период действия контракта. В случаях нецелевого расходования денежных выплат контракт расторгается, а деньги взыскиваются. Как выяснилось, чаще всего самозанятые из Татарстана в качестве профессиональной деятельности выбирают сферу услуг.

Использованы фото из личных архивов героев статьи