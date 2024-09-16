Шамаили Наккаша и автор балета «Шурале»: мамадышцы провели в Казани День культуры

15 сентября в Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Мамадышского района.

Как сообщили в пресс-службе Таткультресурсцентра, мероприятие началось на площади перед культурно-досуговым комплексом им. Ленина. Здесь гостей праздника угощали кряшенским чаем, сладкой лапшой (баллы токмач), дурычмагом с калиной, марийскими команмелна — трехслойными блинами, которые готовятся в печи только для дорогих гостей. Марийцы по численности занимают третье после татар и русских место в Мамадышском районе.

В фойе культурно-досугового комплексе им. Ленина развернулась выставка декоративно-прикладного искусства Мамадышского района. Основное место здесь заняла выставка вышитых изделий, изготовленных девушками и женщинами Мамадышского района разных поколений.

Так, Гульсу Каримова из села Уразбахты, возрождающая мастерство прядения шерстяной пряжи, была в фартуке, вышитом тамбурным швом ее прапрабабушкой. 15-летняя Самира Рахимова из села Нижний Таканыш вышивает в разной технике татарские женские головные уборы — калфаки.

Лариса Спиридонова представляла на выставке как свои изделия, так и фартуки и скатерти, вышитые ее бабушкой — 86-летней Гульфаридой Шариповой. Зубайда Гайнуллина из села Нижняя Сунь вышивает наволочки и скатерти, используя старинные узоры из изделий прабабушек, а Йолдыз Мухаммадиева из Мамадыша, помимо тамбурной вышивки и вышивки гладью, освоила также технику ковровой вышивки.

Здесь же развернулась выставка «Выдающиеся личности Мамадышского края». Мамадышский район является самым большим по территории районом в Татарстане, в связи с чем он богат на известных земляков.

Среди них оперный певец, солист Императорского театра Николай Фигнер, династия композиторов Яруллиных — учитель Салиха Сайдашева и автор «Марша Тукая» Загидулла Яруллин, автор балета «Шурале» Фарид Яруллин и автор первой татарской оратории «Кеше» («Человек») Мирсаид Яруллин.

Здесь же представлены фотографии и награды советского физика, доктора физико-математических наук, академика Камиля Валиева, народного артиста Татарстана Халиля Махмутова и других. Отдельно был выставлен первый концертный костюм народного артиста Татарстана, педагога Мингола Галеева, сшитый и расшитый супругой Галеева в 1960-х годах.

К 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне мамадышцы мечтают установить у себя в районе памятник Фатихе Ахмадиевой — женщине, потерявшей в годы Гражданской войны и Великой Отечественной войны восемь сыновей. В память о них Фатиха вышила восьмиузорчатое полотенце, которое также было представлено на выставке.

Также большую часть экспозиции заняли шамаили, выполненные художником-каллиграфом, лауреатом Тукаевской премии, уроженцем Мамадышского района Наджипом Наккашем, которые представлял сам художник.

Перед началом концерта гостей поприветствовал руководитель исполкома Мамадышского района Вадим Никитин.

«Приоритетом для всех нас является сохранение уникального культурного кода. Сегодня на этой сцене выступают татары, русские, кряшены, удмурты, марийцы — огромная многонациональная семья», — отметил он.

Дни культуры Мамадышского района посетил также депутат Госдумы, уроженец Мамадышского района Анатолий Иванов.

Наряду с фольклорными ансамблями и участниками художественной самодеятельности района на сцене КДК им. Ленина выступили также профессиональные артисты, именитые уроженцы Мамадышского района — народные артисты Татарстана Мингол Галеев и Георгий Ибушев, Гульнара Габидуллина с дочерью Аминой Муртазиной, творческая семья Абдуллиных, самая известная из представителей этой семьи заслуженная артистка Татарстана, лауреат Вагаповского фестиваля Гульсирень Абдуллина.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в Татарстане второй год.

На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, через выступления творческих коллективов.

По итогам конкурса будет определен победитель.