«Сама хотела пойти, но слишком скользко»: столетняя сельчанка проголосовала на дому

Фото: Юлия Давлетбаева

В завершающий день президентских выборов в селе Каракашлы Ютазинского района свой голос отдала 100-летняя Фавзия Халиуллина. Ее основное пожелание заключалось в том, чтобы предпринимались все меры для сохранения мира на земле.

Фавзия Исмагиловна — ветеран-педагог. В 1946 году она поступила в Бугульминское учительское училище и после его окончания начала преподавать в начальных классах Каракашлинской школы.

Фавзия Халиуллина отмечена множеством наград и считает, что наиболее ценным признанием ее труда является уважение со стороны земляков.

«Я благодарю членов участковой избирательной комиссии, что пришли ко мне домой сегодня, хотя я сама собиралась пойти, но под ногами было слишком скользко, и я решила не рисковать», — говорит она.

«Несмотря на множество трудностей и лишений, сопутствующих моему детству и молодости, я прожила хорошую жизнь. Войны, конечно, всегда существовали. Однако для меня Великая Отечественная война стала самой тяжелой, так как она затронула мою личную судьбу. Но легких войн не бывает, никогда. Я желаю всем тем, кто возглавляет государство, делать все возможное, чтобы предотвратить пролитие крови и избежать войн. Пусть мирное небо всегда остается с нами. Пусть будущие поколения никогда не познают ужасы военных лет», — сказала избирательница.

Фото: Юлия Давлетбаева

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России продлятся еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).