Общество 17 мая 2026 16:33

«Сам посадил»: учительница Путина рассказала о поездке с президентом за рулем

Учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, что глава государства сам был за рулем внедорожника Aurus и вежливо помог ей сесть в автомобиль во время их поездки, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос автора ИС «Вести» Павла Зарубина о том, был ли Путин за рулем, Гуревич сказала, что президент сам посадил ее в машину, несмотря на ее попытки отказаться. Она отметила, что шофер пересел рядом, и глава государства сам вез «такой драгоценный товар».

Путин 11 мая сел за руль внедорожника, чтобы заехать за своей учительницей, которую пригласил на ужин.

