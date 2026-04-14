«Сам определится и скажет» – Ротенберг о возвращении Овечкина в Россию

Экс главный тренер СКА Роман Ротенберг в разговоре с «РИА Новости» поделился мнением относительно возможного возвращения нападающего Александра Овечкина в КХЛ уже ближайшим летом.

«Саша сам определится и скажет. Конечно, мы все в России его ждем, но это уже семейный вопрос», – сказал Ротенберг.

Контракт Александра Овечкина с клубом «Вашингтон Кэпиталз» истекает по окончании сезона 2025/26.

«Столичные» лишились шансов на плей-офф Кубка Стэнли, поэтому форварду осталось провести в нынешнем сезоне НХЛ всего лишь один матч 15 апреля против «Коламбуса».