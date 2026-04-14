14 апреля 2026 17:05

«Сам определится и скажет» – Ротенберг о возвращении Овечкина в Россию

Фото: ska.ru

Экс главный тренер СКА Роман Ротенберг в разговоре с «РИА Новости» поделился мнением относительно возможного возвращения нападающего Александра Овечкина в КХЛ уже ближайшим летом.

«Саша сам определится и скажет. Конечно, мы все в России его ждем, но это уже семейный вопрос», – сказал Ротенберг.

Контракт Александра Овечкина с клубом «Вашингтон Кэпиталз» истекает по окончании сезона 2025/26.

«Столичные» лишились шансов на плей-офф Кубка Стэнли, поэтому форварду осталось провести в нынешнем сезоне НХЛ всего лишь один матч 15 апреля против «Коламбуса».

В топе
Муниципалитеты Татарстана увеличили количество мер поддержки участников СВО

14 апреля 2026
Минниханов в Каире посетил могилу татарского богослова Бигиева – ее искали десятилетиями

13 апреля 2026
