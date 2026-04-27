«Сам не пробовал зарабатывать?». Сын Плющенко жестко ответил сводному брату Егору Ермаку

Сын фигуриста Евгения Плющенко Александр (Гном Гномыч) записал видеообращение в ответ на интервью сводного брата Егора Ермака (сына Плющенко от первого брака).

«Дорогой Егорушка, почему ты не рассказал, что до твоего постановочного сюжета с микрофоном мы с папой тебя позвали в гримёрку? Мы разгадали это всё. Мы с братом зарабатываем сами с четырёх лет, постоянно катаемся в шоу. Знаем цену деньгам. А ты только звонил папе и писал за тем, что тебе деньги надо постоянно. Поэтому папа тебе уже не отвечал. А ты сам не пробовал заработать?» — спросил Александр.

Он также упрекнул Егора в том, что тот не общается с дедушкой и не добился успехов в спорте.

«Ты не заслуживаешь фамилию Плющенко. Заслуживает фамилию Плющенко тот, кто действительно Плющенко. А ты Ермак», — резюмировал Александр.