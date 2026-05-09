Салютный дивизион дал 11 залпов на параде Победы в Москве

Салютный дивизион Московского военного округа имени маршала артиллерии В. М. Михалкина дал 11 артиллерийских залпов из 18 пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны во время парада Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МВО, передает «ТАСС».

Перед участием в параде военнослужащие преодолели марш протяженностью около 50 километров из пункта постоянной дислокации в поселке Ватутинки в Москву. Артиллерийские орудия разместили на Васильевском спуске.

Командир салютного дивизиона МВО подполковник Андрей Иванов рассказал, что подразделение регулярно участвует в торжественных мероприятиях в разных городах страны. Он отметил, что с момента формирования дивизион уже произвел несколько сотен тысяч артиллерийских залпов.

История подразделения началась в 1967 году, когда был создан взвод салютных установок в составе Таманской мотострелковой дивизии. В 1997 году он был переформирован в отдельный дивизион, а с 2000 года находится в непосредственном подчинении военного коменданта Москвы.

Сегодня отдельный гвардейский салютный дивизион участвует в артиллерийских салютах в День защитника Отечества, День Победы и другие памятные даты по распоряжению министра обороны России. Также он задействуется во время инаугурации президента страны. В разные годы подразделение обеспечивало салют на церемонии закрытия летних Олимпийских игр 1980 года, в честь 850-летия Москвы и на других крупных событиях.

На вооружении дивизиона находятся 76-мм пушки ЗиС-3 образца 1942 года и салютные установки различных калибров на базе автомобилей КамАЗ.