Общество 12 марта 2026 12:50

Салют в честь Дня Победы вновь могут организовать в Казани в этом году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани в этом году могут провести праздничный салют к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Такая возможность указана в документе о подготовке и проведении мероприятий 9 мая, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, к празднованию в городе планируется благоустроить и украсить улицы, а также ввести временные ограничения движения общественного транспорта. Кроме того, предусмотрена подготовка праздничных мероприятий и меры по обеспечению безопасности во время их проведения.

Также запланированы торжественные возложения цветов к памятникам и обелискам, связанным с Великой Отечественной войной. Отдельным пунктом в плане значится шествие «Бессмертного полка», однако пока не уточняется, пройдет ли оно в очном или онлайн-формате.

Среди других мероприятий – медицинские осмотры для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, приведение в порядок обелисков и воинских захоронений, а также благотворительные акции для оказания помощи ветеранам.

