Шаляпинский фестиваль сегодня открывает программу к 150-летию великого баса

XLI Шаляпинский фестиваль в Казани откроется сегодня премьерой «Севильского цирюльника» в постановке итальянского режиссера Джузеппе Морасси. Фестиваль этого года посвящен юбилейной дате — 150-летию со дня рождения выдающегося оперного певца с мировым именем, уроженца Казани Федора Ивановича Шаляпина.

Программа фестиваля, который традиционно пройдет на сцене Татарского академического государственного театра имени Мусы Джалиля с 30 января по 28 февраля, включает десять спектаклей и два гала-концерта.

Сегодняшняя премьера «Севильского цирюльника», как говорит сам режиссер, — «это опера-джокоза, в переводе с итальянского — игривая опера, ее цель в том, чтобы у зрителей на протяжении всего спектакля на губах играла легкая улыбка». Опера поставлена по всем канонам настоящей классической постановки.

В афише Шаляпинского фестиваля также представлены: «Тоска», «Пиковая дама», «Мадам Баттерфляй», «Набукко», «Борис Годунов», «Царская невеста» и «Трубадур». В спектаклях выступят ведущие артисты театров России, а также оперные певцы и дирижеры из Италии, Беларуси, Грузии и Азербайджана.

Завершат оперный форум два масштабных гала-концерта, участниками которого станут оркестр Большого театра, солисты Большого театра и Мариинского театра, театров Азербайджана, Грузии и Беларуси, а также самой Казани.

Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина проходит в Казани с 1982 года и является старейшим фестивалем оперного искусства в России.