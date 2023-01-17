Шаляпинский фестиваль к 150-летию всемирно известного баса откроет Школу оперной критики

Под эгидой XLI Международного оперного фестиваля имени Шаляпина в Казани в последний день января стартует образовательный интенсив «Школа оперной критики». Курс будет проводиться впервые и рассчитан на журналистов, музыковедов и в целом людей, пишущих о событиях в мире оперы и вокала.

Мастер-классы Школы оперной критики проведут главный редактор журнала «Музыкальная жизнь» Евгения Кривицкая, журналист радиостанции «Радио России» Ольга Русанова и заведующая отделом культуры «Независимой газеты» Марина Гайкович. Помимо лекций кураторов на занятиях будут проводиться разборы текстов участников, каждого из которых пригласят на одно из событий Шаляпинского фестиваля (премьера оперы «Севильский цирюльник» либо концерт камерной музыки «Сны о чужих краях») для создания рецензии. По итогам интенсива активные участники получат сертификаты.

«Участие в Школе оперной критики бесплатное. Занятия будут проходить два дня – 31 января и 2 февраля. В первый день в Национальной библиотеке РТ с 12.00 ориентировочно до 16.00 будут проходить лекции “Шаляпин как феномен оперного театра своего времени”, “Режиссёрская опера: плюсы и минусы” и “Современная опера: что главное для критика?”. 1 февраля отводится на написание рецензий по премьере предыдущего дня фестиваля “Севильский цирюльник”, а также на вечерний концерт в Большом концертном зале “Сны о чужих краях”. 2 февраля, также в Национальной библиотеке РТ, с 12.00 до 15.00 будут зачитаны и разобраны рецензии участников Школы», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе оперного театра имени Джалиля.

Желающим стать участником Школы оперной критики нужно до 20 января​ подать заявку на электронный адрес tgatob@gmail.com, указав в ней свои ФИО, контактные данные, место учебы или работы, а также приложить творческую биографию и один или несколько текстов в жанре рецензии на концерт или оперный/балетный спектакль.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Юбилейную дату со дня рождения известнейшего русского голоса прошлого поклонники его таланта и исследователи творчества и биографии отметят 13 февраля. Фестиваль имени Шаляпина будет проходить в этом году с 30 января по 28 февраля. В театре состоятся десять спектаклей и два гала-концерта. Помимо Шаляпинского фестиваля к юбилейной дате подготовлены отдельные концертная и просветительская программы — цикл мероприятий «К 150-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина».