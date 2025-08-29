Шаляпин, Седокова и Блёданс спрятались за границей

Фото: АО «СТС»

В воскресенье, 31 августа, на СТС и в «VK Видео» состоится премьера второго сезона телепроекта «Прятки» с ведущим Дмитрием Журавлевым. В новых выпусках звезда интернет-шоу «Натальная карта» ищет героев, спрятанных в заброшенных локациях по всему миру.

В этот раз звезды скрываются в тайском отеле-призраке, в заброшенной крепости в Омане, на заводе в ЮАР, в тюрьме в Старой Руссе, в усадьбе Витово, в московском метро, в подмосковном пионерлагере и в особняке на Фонтанке. Изобретательность героев удивляла ведущего: участники прятались внутри кондиционера и под унитазом, притворялись камнем и пионерским барельефом, сидели в шкафу в нижнем белье, отвлекали Дмитрия с помощью змей, пытались подкупить и даже угрожали ему расправой.

Ради победы в шоу Эвелина Блёданс выбрала укрытие в грязном туалете отеля в Бангкоке, где спряталась за стеклянными блоками, слившись с задней стенкой. «Страшно, ведь говорят, отель построили на месте кладбища», – шептала она. Чтобы отвлечься от пугающих шорохов и духоты, актриса придумывала смешные песни про ведущего.

Другой героине, Анне Седоковой, пришлось рискнуть почками. На зимних съемках в подмосковном пионерлагере певица спряталась в укромном месте за дверью главного здания. «Мне, конечно, выдали стельки для согрева, но я их совсем не чувствую», – переживала она. Если в этом выпуске Анна мерзла, то в Омане мечтала о кондиционере. Чтобы выиграть, Седокова нашла укрытие за музейным ковром и притворилась экспонатом.

Пока Анна страдала от арабской духоты, ее коллега по выпуску Вячеслав Чепурченко страдал от панической атаки. «Меня накрыли «крышкой гроба», – вспоминает актер, который лежал под стогом сена в деревянном контейнере. – Конструкция тяжелая, места мало, сверху козочки прыгают по крышке. Было очень неприятно, ведь пространства для воздуха минимум: маленькая дырочка в половину ладони, прикрытая соломой. Конечно, я паниковал!»

На съемках в метро актер также переживал за свою жизнь. «Помню момент, когда дотронулся до одной детали поезда, как вдруг бежит машинист с криками: «Убери руки и отойди быстрее!» Оказывается, поезд был под напряжением, то есть всё могло закончиться плохо», – поделился он. В отличие от Вячеслава, другой игрок, Артем Дзюба, веселился и даже решил обмануть ведущего: нанял двух актеров, которые притворились сотрудниками метрополитена, негодующими из-за нарушения правил безопасности.

Кроме того, в этом сезоне от Дмитрия Журавлева прятались Прохор Шаляпин, Ваня Дмитриенко, Егор Шип, Евгений Папунаишвили, Наталия Медведева, Натан, Надежда Сысоева, Аня Покров, Катя Адушкина, Юля Гаврилина, Карина Мурашкина, Алексей Столяров и другие.

Премьера первого сезона с Егором Кридом состоялась 18 февраля 2024 года на СТС. По правилам, шесть звездных участников выбирают место внутри одной таинственной локации. После заката в игру вступает ведущий, которому всего за час предстоит найти всю шестерку. В финале игрок побеждает и получает 250 тыс. рублей, если его укрытие не найдут.

Фото: АО «СТС»

«ПРЯТКИ», 2-й сезон

Премьера на СТС – 31 августа.

По воскресеньям в 17.00.

Производство: «Шоу Продакшн».

Жанр: экстремальное шоу.

Хронометраж: 60 минут.

Количество выпусков: восемь.

Продюсеры: Максим Рыбаков, Фатима Гаппоева, Антон Гореславский, Сириль Лункевич.

Режиссер-постановщик: Дмитрий Васильев.

Сценарист: Николай Камка.

Шеф-редактор: Гаянэ Мхчиян.

Ведущий: Дмитрий Журавлев.

Реклама. АО «СТС» 16 +