Сальседо оценил свой дебют за «Рубин»

Фото: © Иван Жуков / «Татар-информ»

Новичок казанского «Рубина» Эдди Сальседо оценил свой дебют за клуб в матче против московского «Динамо». Итальянец появился на поле на 79-й минуте. А после игры он поговорил с журналистами:

– Как оцените свой дебют за «Рубин»?

– Рад, что удалось провести дебютный матч впервые за долгое время. Я не играл четыре месяца в футбол. Но я разочарован тем, что мы не смогли набрать очки.

– Почему ваш переход в казанскую команду настолько затянулся?

– Вся ситуация заключалась в том, что я ездил в Италию для того, чтобы сделать визу, поэтому так было долго.

– За время на поле уже привыкли к стилю команды и нюансы чемпионата России?

– Сегодня мы играли лучше, чем соперник, но нам нельзя опускать руки и надо готовиться к кубковой игре против «Оренбурга».

– Сколько голов хотели бы забить?

– Я хочу забить, как можно больше, но важно не то, как я себя показываю, а как выступает команда. Постараюсь проявить себя, как можно лучше и принести пользу «Рубину», – сказал Сальседо.

Добавим, «Рубин» в следующем туре РПЛ сыграет на выезде против московского «Спартака» 18 октября.