Сальседо оценил первую победу «Рубина» при Олеге Кузьмине

Фото: rubin-kazan.ru

Форвард «Рубина» Эдди Сальседо, отметившийся дебютным голом в составе казанской команды поделился эмоциями от победы над «Факелом» в 13 туре Российской Премьер-лиги (1:0). Он отметил, что эта виктория позволит казанской команде почувствовать уверенность и раскрепоститься в дальнейшем.

«Здорово и очень важно, что мы сегодня одержали победу. Как раз за счет этой победы команда набирает уверенность, в преддверии следующих матчей, в том числе. Очень важно было выиграть. Особенно учитывая, что у команды была неудачная серия, и надеемся, что эта победа, надежда, даст команде уверенности», – приводит слова Сальседо корреспондент «ТИ-Спорта».

Также итальянский нападающий поделился мыслями о смене наставника в команде.

«Как команда изменилась с новым тренером, что поменялось? Это футбол . Бывают такие моменты, которые переживала наша команда – не самая удачная серия. У нас очень сильный и сплоченный коллектив, и за счет этого будем двигаться вперед, одерживать победы, набирать уверенность», сказал Сальседо.

Следующий матч «Рубин» проведет 6 ноября в Москве. Соперник – московский «Локомотив».